***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801Transferler147.717 2.806.615 -2.954.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.941.480 4.941.480 4.941.480Kar Payları11 -561.324 -561.324 -561.324Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 3.645.128 4.941.480 29.005.957 29.005.957Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Transferler313.246 5.675.821 -5.989.067 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.072.148 3.072.148 3.072.148Kar Payları11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 732.595 8.183.026 3.072.148 31.987.769 31.987.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.149.052 6.190.101Dönem Karı (Zararı)3.072.148 4.941.480Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.072.148 4.941.480Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9 -1.451.790 -3.446.829Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler30.083 21.410Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.481.873 -3.468.239Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.481.873 -3.468.239Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.769.410 4.695.450Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-18.987.017 5.604.089Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 -514.690 -181.845Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler760.204 -696.709Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.365 -10.633Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.389 -4.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-33.883 -14.997Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.149.052 6.190.101Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerYATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI343.950 2.900.579Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler11 -1.137.923 -561.322Alınan Faiz1.481.873 3.461.901YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.805.102 9.090.680NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-16.805.102 9.090.680DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.361.123 5.218.469DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 556.021 14.309.149Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 556.021 17.361.123Finansal Yatırımlar4 29.326.955 10.339.937Ticari Alacaklar5 1.318.258 803.567Diğer Alacaklar6 971.831 1.732.035Peşin Ödenmiş Giderler23.607 11.738Diğer Dönen Varlıklar795 691ARA TOPLAM32.197.467 30.249.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR32.197.467 30.249.091DURAN VARLIKLARTOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR32.197.467 30.249.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 69.880 62.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 51.708 50.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar18.172 11.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 34.718 31.244Diğer Borçlar6 2.557 3.946İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.557 3.946Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 25.384Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 25.384ARA TOPLAM107.155 123.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER107.155 123.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 102.543 72.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar102.543 72.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER102.543 72.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER209.698 195.547ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.987.769 30.053.544Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 732.595 419.349Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 8.183.026 3.645.128Net Dönem Karı veya Zararı11 3.072.148 5.989.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR31.987.769 30.053.544TOPLAM KAYNAKLAR32.197.467 30.249.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 56.625.180 43.539.979 17.620.801 15.524.716Satışların Maliyeti12 -52.149.398 -37.431.676 -15.637.715 -13.141.672TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.475.782 6.108.303 1.983.086 2.383.044BRÜT KAR (ZARAR)4.475.782 6.108.303 1.983.086 2.383.044Genel Yönetim Giderleri13 -1.240.094 -1.055.219 -418.969 -335.030Pazarlama Giderleri13 -163.532 -111.230 -40.210 -37.227Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -8 -374 -1 -4ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783DÖNEM KARI (ZARARI)3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.072.148 4.941.480 1.523.906 2.010.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885171BIST