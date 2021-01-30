***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 271.632 1.399.837 2.954.332 24.625.801 24.625.801Transferler147.717 2.806.615 -2.954.332Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.989.067 5.989.067 5.989.067Kar Payları11 -561.324 -561.324 -561.324Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 419.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Transferler313.246 5.675.821 -5.989.067 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.580.779 5.580.779 5.580.779Kar Payları11 -1.137.923 -1.137.923 -1.137.923Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.674.007 12.701.794Dönem Karı (Zararı)5.580.779 5.989.067Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.580.779 5.989.067Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.121.913 -4.815.046Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 5.062Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.102.216 -597.089Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -1.102.216 -597.089Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 37.940 38.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler37.940 38.330Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.062.699 -4.175.287Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -2.062.699 -4.175.287Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-81.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.293.476 7.266.777Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-17.624.703 8.867.332Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler755.458 -803.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler581.204 -786.259Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.694 -8.591Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.741 -2.138İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-13.834.610 8.440.798Alınan Temettüler12 97.904 93.213Alınan Faiz2.062.699 4.175.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 0 -7.504YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-182.230 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -182.230 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -182.230Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.137.923 -561.324Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler11 -1.137.923 -561.324Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.994.160 12.140.470NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-12.994.160 12.140.470DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.355.738 5.215.268DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.361.578 17.355.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.363.549 17.361.123Finansal Yatırımlar4 29.066.856 10.339.937Ticari Alacaklar5 48.109 803.567Diğer Alacaklar6 1.064.658 1.732.035Peşin Ödenmiş Giderler8.678 11.738Diğer Dönen Varlıklar2.594 691ARA TOPLAM34.554.444 30.249.091TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.554.444 30.249.091DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 177.168Özel Maliyetler177.168TOPLAM DURAN VARLIKLAR177.168 0TOPLAM VARLIKLAR34.731.612 30.249.091KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 58.820 62.514İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 58.820 50.735İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 35.585 31.244Diğer Borçlar6 2.205 3.946İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.205 3.946Kısa Vadeli Karşılıklar7 28.203 25.384Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar28.203 25.384ARA TOPLAM124.813 123.088TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER124.813 123.088UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 110.399 72.459Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar110.399 72.459TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.399 72.459TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER235.212 195.547ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.496.400 30.053.544Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 732.595 419.349Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 8.183.026 3.645.128Net Dönem Karı veya Zararı11 5.580.779 5.989.067TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.496.400 30.053.544TOPLAM KAYNAKLAR34.731.612 30.249.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 83.396.807 66.546.780Satışların Maliyeti12 -75.903.058 -58.988.766TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.493.749 7.558.014BRÜT KAR (ZARAR)7.493.749 7.558.014Genel Yönetim Giderleri13 -1.674.913 -1.407.296Pazarlama Giderleri13 -238.048 -161.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -9 -375ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.580.779 5.989.067FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.580.779 5.989.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.580.779 5.989.067SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.580.779 5.989.067DÖNEM KARI (ZARARI)5.580.779 5.989.067Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.580.779 5.989.067Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.580.779 5.989.067Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.580.779 5.989.067http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906581BIST