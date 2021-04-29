***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 413.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Transferler5.989.067 -5.989.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-75.613 -75.613 -75.613Kar Payları11 0Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 419.349 9.634.195 -75.613 29.977.931 29.977.931Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400Transferler282.345 4.237.530 -5.580.779 -1.060.904 -1.060.904Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-403.762 -403.762 -403.762Kar Payları11 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 1.014.940 12.420.556 -403.762 33.031.734 33.031.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.148.158 -6.323.226Dönem Karı (Zararı)-403.762 -75.613Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-403.762 -75.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler533.137 415.549Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 15.186Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.305.532 980.358Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 1.305.532 980.358Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 4.962 1.028Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.962 1.028Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-792.543 -565.837Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -792.543 -565.837Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimlerraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.330.846 -1.030.370Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.136 3.314İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.136 3.314İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-5.014.965 -6.897.143Alınan Temettüler12 74.264 8.080Alınan Faiz792.543 565.837Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler11 0 0Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.148.158 -6.323.226NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.148.158 -6.323.226DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.361.578 17.361.123DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 213.420 11.037.897Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 213.420 4.363.549Finansal Yatırımlar4 32.168.238 29.066.856Ticari Alacaklar5 0 48.109Diğer Alacaklar6 2.282.212 1.064.658Peşin Ödenmiş Giderler19.911 8.678Diğer Dönen Varlıklar2.815 2.594ARA TOPLAM34.686.596 34.554.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.686.596 34.554.444DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 161.982 177.168Özel Maliyetler161.982 177.168TOPLAM DURAN VARLIKLAR161.982 177.168TOPLAM VARLIKLAR34.848.578 34.731.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 1.661.900 58.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 1.119.603 58.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar542.297Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 34.243 35.585Diğer Borçlar6 5.340 2.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.340 2.205Kısa Vadeli Karşılıklar7 0 28.203Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar0 28.203ARA TOPLAM1.701.483 124.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.701.483 124.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 115.361 110.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar115.361 110.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER115.361 110.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.816.844 235.212ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.031.734 34.496.400Ödenmiş Sermaye11 20.000.000 20.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 1.014.940 732.595Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 12.420.556 8.183.026Net Dönem Karı veya Zararı11 -403.762 5.580.779TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.031.734 34.496.400TOPLAM KAYNAKLAR34.848.578 34.731.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 11.556.296 22.076.624Satışların Maliyeti12 -11.471.779 -21.786.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.517 290.611Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)84.517 290.611Genel Yönetim Giderleri13 -408.097 -299.157Pazarlama Giderleri13 -80.180 -67.064Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2 -3ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-403.762 -75.613FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-403.762 -75.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-403.762 -75.613Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-403.762 -75.613DÖNEM KARI (ZARARI)-403.762 -75.613Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-403.762 -75.613Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-403.762 -75.613Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-403.762 -75.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932630BIST