***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 20:42
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 413.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544
Transferler
313.246 5.675.821 -5.989.067
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.548.242 1.548.242 1.548.242
Kar Payları
11 -1.137.923 -1.137.923 0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 732.595 8.183.026 1.548.242 30.463.863 30.463.863
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400
Transferler
282.345 5.298.434 -5.580.779 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.575.764 1.575.764 1.575.764
Kar Payları
11 -1.060.904 -1.060.904 -1.060.904
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
11 20.000.000 1.014.940 12.420.556 1.575.764 35.011.260 35.011.260
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.301.138 -2.680.722
Dönem Karı (Zararı)
1.575.764 1.548.242
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.575.764 1.548.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.493.019 -1.504.111
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 30.372 0
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-566.432 -488.253
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -566.432 -488.253
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9 25.057 13.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.057 13.792
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.982.016 -1.029.650
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.982.016 -1.029.650
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.018.819 -3.799.433
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.225.458 -4.231.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
48.109 803.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
48.109 803.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.736.559 -546.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.736.559 -546.396
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.480.648 174.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.480.648 174.529
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.163 541
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.163 541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.101.564 -3.755.302
Alınan Temettüler
12 217.558 44.930
Alınan Faiz
1.982.016 1.029.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.060.904 -1.137.923
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Ödenen Temettüler
11 -1.060.904 -1.137.923
Alınan Faiz
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.240.234 -3.818.645
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.240.234 -3.818.645
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.361.578 17.355.738
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.601.812 13.537.093
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.605.456 4.363.549
Finansal Yatırımlar
4 27.407.831 29.066.856
Ticari Alacaklar
5 0 48.109
Diğer Alacaklar
6 2.562.698 1.064.658
Peşin Ödenmiş Giderler
61.114 8.678
Diğer Dönen Varlıklar
2.456 2.594
ARA TOPLAM
37.639.555 34.554.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.639.555 34.554.444
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 146.795 177.168
Özel Maliyetler
146.795 177.168
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.795 177.168
TOPLAM VARLIKLAR
37.786.350 34.731.612
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
5 2.539.467 58.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 57.186 58.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.482.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 39.494 35.585
Diğer Borçlar
6 3.369 2.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.369 2.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
7 57.304 28.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
57.304 28.203
ARA TOPLAM
2.639.634 124.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.639.634 124.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
9 135.456 110.399
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
135.456 110.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.456 110.399
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.775.090 235.212
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar