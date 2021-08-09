***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 413.349 3.645.128 5.989.067 30.053.544 30.053.544Transferler313.246 5.675.821 -5.989.067Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.548.242 1.548.242 1.548.242Kar Payları11 -1.137.923 -1.137.923 0Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 732.595 8.183.026 1.548.242 30.463.863 30.463.863Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20.000.000 732.595 8.183.026 5.580.779 34.496.400 34.496.400Transferler282.345 5.298.434 -5.580.779 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.575.764 1.575.764 1.575.764Kar Payları11 -1.060.904 -1.060.904 -1.060.904Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler11 20.000.000 1.014.940 12.420.556 1.575.764 35.011.260 35.011.260Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.301.138 -2.680.722Dönem Karı (Zararı)1.575.764 1.548.242Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.575.764 1.548.242Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.493.019 -1.504.111Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 30.372 0Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-566.432 -488.253Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -566.432 -488.253Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler9 25.057 13.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.057 13.792Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.982.016 -1.029.650Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler12 -1.982.016 -1.029.650Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili DüzeltmelerKar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.018.819 -3.799.433Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.225.458 -4.231.674Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler48.109 803.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)48.109 803.567Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.736.559 -546.396İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.736.559 -546.396Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerTicari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.480.648 174.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.480.648 174.529Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.163 541İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)1.163 541İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.101.564 -3.755.302Alınan Temettüler12 217.558 44.930Alınan Faiz1.982.016 1.029.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.060.904 -1.137.923Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıÖdenen Temettüler11 -1.060.904 -1.137.923Alınan FaizYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.240.234 -3.818.645NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.240.234 -3.818.645DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 4.361.578 17.355.738DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 7.601.812 13.537.093Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 7.605.456 4.363.549Finansal Yatırımlar4 27.407.831 29.066.856Ticari Alacaklar5 0 48.109Diğer Alacaklar6 2.562.698 1.064.658Peşin Ödenmiş Giderler61.114 8.678Diğer Dönen Varlıklar2.456 2.594ARA TOPLAM37.639.555 34.554.444TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.639.555 34.554.444DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 146.795 177.168Özel Maliyetler146.795 177.168TOPLAM DURAN VARLIKLAR146.795 177.168TOPLAM VARLIKLAR37.786.350 34.731.612KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar5 2.539.467 58.820İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 57.186 58.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.482.281Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 39.494 35.585Diğer Borçlar6 3.369 2.205İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.369 2.205Kısa Vadeli Karşılıklar7 57.304 28.203Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar57.304 28.203ARA TOPLAM2.639.634 124.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.639.634 124.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar9 135.456 110.399Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar135.456 110.399TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER135.456 110.399TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.775.090 235.212ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar