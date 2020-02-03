***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.02.2020 21:21
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 12.000 302.400 7,47 1
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 2.500 281.500 6,96 0,93
PETKM 32.500 130.975 3,24 0,43
Taş ve Toprağa Dayalı
TRKCM 10.000 40.300 1 0,13
Metal Ana Sanayi
EREGL 22.500 209.925 5,19 0,69
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
ARCLK 1.500 31.350 0,77 0,1
TTRAK 1.750 105.525 2,61 0,35
TOASO 3.750 99.000 2,45 0,33
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
ORGE 17.500 98.525 2,43 0,32
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 20.000 273.600 6,76 0,9
Haberleşme
TTKOM 30.000 232.500 5,75 0,77
TCELL 4.000 56.400 1,39 0,19
PGSUS 2.500 171.500 4,24 0,57
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 0,04 0,12 0 0
HALKB 37.500 259.500 6,41 0,86
GARAN 20.000 238.000 5,88 0,78
AKBNK 40.000 330.400 8,16 1,09
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TEKFEN 15.000 288.750 7,14 0,95
TAVHL 5.000 136.200 3,37 0,45
SISE 37.500,61 208.503,39 5,15 0,69
SAHOL 10.000 97.500 2,41 0,32
NTHOL 15.000 36.150 0,89 0,12
KCHOL 13.000 254.020 6,28 0,84
ENKAİ 0,81 5,71 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 7.000 164.220 4,05 0,52
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 153.508,32 2,28 0,51
Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 102.095,16 1,52 0,34
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.291.670,63 19,2 4,26
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 58.594,79 0,87 0,19
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 172.544,76 2,56 0,57
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 59.858,38 0,89 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 49.774,25 0,74 0,16
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 303.433,65 4,51 1
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.009.694 15,01 3,33
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 300.617,1 4,47 0,99
Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 296.546,01 4,41 0,98
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT071020T23 500.000 468.188,65 6,96 1,54
Devlet Tahvili TRT160920T25 1.000.000 941.582,1 14 3,1
Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 511.565,7 7,6 1,69
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Kira Sertifikaları TRD260122T19 1.000.000 1.008.061,3 14,98 3,31
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300220 225 144,22 3.245.062,5 100 10,69
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 182.000 182.153,32 0,99 0,6
Ters Repo TRT020823T11 7.769.875 15.513.707,95 84,65 51,12
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 914.094,3 4,99 3,01
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.743 5,87 3,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 642.136,46 3,5 2,12
VIOP Nakit Teminat 1.722.443,08 1.722.443,08 100 5,68
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.824.762,13
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.824.762,13 % 100 % 101,56
B. HAZIR DEĞERLER
25.564,55 % 100 % 0,08
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
25.564,55 % 100 % 0,08
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
414.033,15 % 100 % 1,36
a) Takastan Alacaklar
413.238,54 % 99,81 % 1,36
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,19 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
14.281,28 % 100 % 0,05
D. BORÇLAR (-)
-928.364,12 -% 100 -% 3,06
a) Takasa Borçlar
-743.676,69 -% 80,11 -% 2,45
b) Yönetim Ücreti
-51.903,61 -% 5,59 -% 0,17
c) Ödenecek Vergi
-23.506,73 -% 2,53 -% 0,08
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-109.277,09 -% 11,77 -% 0,36
NET VARLIK DEĞERİ
30.350.276,99
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5175
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31/01/2020 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816821
BIST