***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 12.000 302.400 7,47 1Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 2.500 281.500 6,96 0,93PETKM 32.500 130.975 3,24 0,43Taş ve Toprağa DayalıTRKCM 10.000 40.300 1 0,13Metal Ana SanayiEREGL 22.500 209.925 5,19 0,69Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımARCLK 1.500 31.350 0,77 0,1TTRAK 1.750 105.525 2,61 0,35TOASO 3.750 99.000 2,45 0,33Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKORGE 17.500 98.525 2,43 0,32TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 20.000 273.600 6,76 0,9HaberleşmeTTKOM 30.000 232.500 5,75 0,77TCELL 4.000 56.400 1,39 0,19PGSUS 2.500 171.500 4,24 0,57DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 0,04 0,12 0 0HALKB 37.500 259.500 6,41 0,86GARAN 20.000 238.000 5,88 0,78AKBNK 40.000 330.400 8,16 1,09Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTEKFEN 15.000 288.750 7,14 0,95TAVHL 5.000 136.200 3,37 0,45SISE 37.500,61 208.503,39 5,15 0,69SAHOL 10.000 97.500 2,41 0,32NTHOL 15.000 36.150 0,89 0,12KCHOL 13.000 254.020 6,28 0,84ENKAİ 0,81 5,71 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 7.000 164.220 4,05 0,52DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 153.508,32 2,28 0,51Özel Sektör Tahvili TRSAKFH32013 100.000 102.095,16 1,52 0,34Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.250.000 1.291.670,63 19,2 4,26Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 58.594,79 0,87 0,19Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 172.544,76 2,56 0,57Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 59.858,38 0,89 0,2Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 49.774,25 0,74 0,16Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 303.433,65 4,51 1Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.009.694 15,01 3,33Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 300.617,1 4,47 0,99Finansman Bonosu TRFZORN32012 300.000 296.546,01 4,41 0,98ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT071020T23 500.000 468.188,65 6,96 1,54Devlet Tahvili TRT160920T25 1.000.000 941.582,1 14 3,1Devlet Tahvili TRT220921T18 500.000 511.565,7 7,6 1,69Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIKira Sertifikaları TRD260122T19 1.000.000 1.008.061,3 14,98 3,31Ç. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVIOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300220 225 144,22 3.245.062,5 100 10,69D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 182.000 182.153,32 0,99 0,6Ters Repo TRT020823T11 7.769.875 15.513.707,95 84,65 51,12Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 914.094,3 4,99 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.075.743 5,87 3,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 642.136,46 3,5 2,12VIOP Nakit Teminat 1.722.443,08 1.722.443,08 100 5,68GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.824.762,13İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.824.762,13 % 100 % 101,56B. HAZIR DEĞERLER25.564,55 % 100 % 0,08a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar25.564,55 % 100 % 0,08c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)414.033,15 % 100 % 1,36a) Takastan Alacaklar413.238,54 % 99,81 % 1,36b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,19 % 0Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)14.281,28 % 100 % 0,05D. BORÇLAR (-)-928.364,12 -% 100 -% 3,06a) Takasa Borçlar-743.676,69 -% 80,11 -% 2,45b) Yönetim Ücreti-51.903,61 -% 5,59 -% 0,17c) Ödenecek Vergi-23.506,73 -% 2,53 -% 0,08ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-109.277,09 -% 11,77 -% 0,36NET VARLIK DEĞERİ30.350.276,99Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5175İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama31/01/2020 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816821BIST