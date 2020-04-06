***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 5.000 297.750 3,26 1,04İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 12.500 296.000 3,24 1,03Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 160.000 784.400 8,58 2,73Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 186.500 828.930 9,07 2,88Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 3.750 107.020 1,17 0,38Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 30.000 267.900 2,93 0,93HaberleşmeHaberleşme 145.000 1.181.450 12,92 4,11DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.258.500,04 3.759.115,07 41,12 13,07Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 105.501,42 808.302,38 8,84 2,81Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 225.000 258.750 2,83 0,9Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 3.500 205.100 2,24 0,71SavunmaSavunma 15.000 348.000 3,81 1,21DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 151.679,79 2,66 0,53Tahvil TRSAKFHK2111 1.250.000 1.270.820,75 22,3 4,42Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.022,05 1,05 0,21Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.773,83 3,01 0,6Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.994,76 1,09 0,22Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.996,59 0,89 0,18Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.270.418,75 22,29 4,42Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.461,8 5,29 1,05Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 506.319,65 8,88 1,76Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.035.409,9 18,17 3,6Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 308.501,28 5,41 1,07Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 509.332,2 8,94 1,77ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 415.000 415.341,1 3,3 1,44Ters-Repo TRT041126t11 9.291.980 9.507.363,15 75,6 33,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 933.408,73 7,42 3,24Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.670 8,55 3,74Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 645.660,15 5,13 2,24VIOP Nakit Teminat 2.714.591,76 2.714.591,76 100 9,44GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.132.483,69İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.132.483,69 % 100 % 104,75140265B. HAZIR DEĞERLER24.900,03 % 100 % 0,0865615a) Kasab) Bankalar24.900,03 % 100 % 0,0865615c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)180.269,61 % 100 % 0,62668231a) Takastan Alacaklar179.475 % 99,55921023 % 0,62391996b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,44078977 % 0,00276235Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)29.109,03 % 100 % 0,10119351D. BORÇLAR (-)-1.601.053,33 -% 100 -% 5,56583997a) Takasa Borçlar-330.950 -% 20,67076679 -% 1,1505018b) Yönetim Ücreti-7.479,17 -% 0,46714059 -% 0,0260003c) Ödenecek Vergi-36.587,3 -% 2,28520183 -% 0,12719068ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.226.036,86 -% 76,57689079 -% 4,26214719NET VARLIK DEĞERİ28.765.709,03Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4383İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama03.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834849BIST