***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 4.000 264.000 2,66 0,9İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 12.500 300.250 3,03 1,03Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıTaş ve Toprağa Dayalı 160.000 791.800 7,99 2,71Metal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 195.000 903.300 9,11 3,09Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.750 84.000 0,85 0,29Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 30.000 294.000 2,97 1,01HaberleşmeHaberleşme 150.000 1.357.000 13,69 4,64DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.308.500,04 4.476.275,08 45,17 15,3Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 58.001,42 556.468,08 5,61 1,9Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 225.000 274.500 2,77 0,94Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimBilişim 3.500 232.750 2,77 0,94SavunmaSavunma 15.000 376.500 3,8 1,29DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 152.102,67 2,5 0,52Tahvil TRSAKFHK2111 1.650.000 1.681.581,5 27,64 5,75Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.182,77 0,99 0,21Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.133,42 2,83 0,59Tahvil TRSORFN72013 60.000 62.136,93 1,02 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.134,24 0,84 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.272.838,75 20,92 4,35Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.382,72 4,97 1,03Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 507.387 8,34 1,73Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.001.515,8 16,46 3,42Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 309.390,12 5,09 1,06Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 510.799,43 8,4 1,75ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300420 346 115,18 3.985.055 100 13,62D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Ters-Repo TRT230222T13 4.181.920 9.006.509,59 77,18 30,79Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 935.444,57 8,02 3,2Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.633 9,21 3,67Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 652.419,99 5,59 2,23VIOP Nakit Teminat 2.609.457,13 2.609.457,13 100 8,92GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.272.892,79İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.272.892,79 % 100 % 103,50232039B. HAZIR DEĞERLER15.171,03 % 100 % 0,0518694a) Kasab) Bankalar15.171,03 % 100 % 0,0518694c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)737.496,67 % 100 % 2,52148406a) Takastan Alacaklar736.702,06 % 99,89225578 % 2,51876731b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,10774422 % 0,00271675Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)29.109,03 % 100 % 0,0995231D. BORÇLAR (-)-1.806.153,47 -% 100 -% 6,17519695a) Takasa Borçlar-488.102,03 -% 27,024394 -% 1,66880955b) Yönetim Ücreti-18.102,38 -% 1,00226145 -% 0,06189162c) Ödenecek Vergi-72.769,19 -% 4,0289594 -% 0,24879618ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.227.179,87 -% 67,94438515 -% 4,1956996NET VARLIK DEĞERİ29.248.516,05Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4624İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837407BIST