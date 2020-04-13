***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
13.04.2020 11:55
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 4.000 264.000 2,66 0,9
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 12.500 300.250 3,03 1,03
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı 160.000 791.800 7,99 2,71
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 195.000 903.300 9,11 3,09
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.750 84.000 0,85 0,29
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 30.000 294.000 2,97 1,01
Haberleşme
Haberleşme 150.000 1.357.000 13,69 4,64
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.308.500,04 4.476.275,08 45,17 15,3
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 58.001,42 556.468,08 5,61 1,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 225.000 274.500 2,77 0,94
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Bilişim 3.500 232.750 2,77 0,94
Savunma
Savunma 15.000 376.500 3,8 1,29
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 152.102,67 2,5 0,52
Tahvil TRSAKFHK2111 1.650.000 1.681.581,5 27,64 5,75
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.182,77 0,99 0,21
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.133,42 2,83 0,59
Tahvil TRSORFN72013 60.000 62.136,93 1,02 0,21
Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.134,24 0,84 0,17
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.272.838,75 20,92 4,35
Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.382,72 4,97 1,03
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 507.387 8,34 1,73
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.001.515,8 16,46 3,42
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 309.390,12 5,09 1,06
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 510.799,43 8,4 1,75
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
VİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300420 346 115,18 3.985.055 100 13,62
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters-Repo TRT230222T13 4.181.920 9.006.509,59 77,18 30,79
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 935.444,57 8,02 3,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.633 9,21 3,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 652.419,99 5,59 2,23
VIOP Nakit Teminat 2.609.457,13 2.609.457,13 100 8,92
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.272.892,79
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.272.892,79 % 100 % 103,50232039
B. HAZIR DEĞERLER
15.171,03 % 100 % 0,0518694
a) Kasa
0
b) Bankalar
15.171,03 % 100 % 0,0518694
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
737.496,67 % 100 % 2,52148406
a) Takastan Alacaklar
736.702,06 % 99,89225578 % 2,51876731
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,10774422 % 0,00271675
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
29.109,03 % 100 % 0,0995231
D. BORÇLAR (-)
-1.806.153,47 -% 100 -% 6,17519695
a) Takasa Borçlar
-488.102,03 -% 27,024394 -% 1,66880955
b) Yönetim Ücreti
-18.102,38 -% 1,00226145 -% 0,06189162
c) Ödenecek Vergi
-72.769,19 -% 4,0289594 -% 0,24879618
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.227.179,87 -% 67,94438515 -% 4,1956996
NET VARLIK DEĞERİ
29.248.516,05
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4624
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
10.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837407
BIST