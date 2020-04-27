***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
27.04.2020 10:09
irim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 2.500 179.000 1,78 0,61
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 15.000 430.800 4,29 1,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMR 105.000 228.900 2,28 0,78
EREGL 90.000 716.400 7,14 2,43
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TTRAK 1.750 95.287,5 0,95 0,32
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 20.000 205.400 2,05 0,7
Haberleşme
TTKOM 115.000 814.200 8,11 2,76
TCELL 55.000 748.550 7,46 2,54
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 375.000,04 753.750,08 7,51 2,56
VAKBN 185.000 823.250 8,2 2,79
TSKB 400.000 408.000 4,07 1,38
ISCTR 170.000 822.800 8,2 2,79
HALKB 60.000 309.000 3,08 1,05
GARAN 100.000 812.000 8,09 2,76
AKBNK 155.000 889.700 8,87 3,02
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 18.000 261.000 2,6 0,89
SISE 0,61 3,16 0 0
SAHOL 85.000 663.850 6,62 2,25
KCHOL 20.500 300.530 3 1,02
ENKAI 0,81 5,1 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
EKGYO 250.000 305.000 3,04 1,03
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 10.000 266.800 2,66 0,91
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 152.951,95 2,38 0,52
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.997.045,51 31,13 6,78
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 58.251,97 0,91 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 172.854,84 2,69 0,59
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 60.350,58 0,94 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 49.683,77 0,77 0,17
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.277.584,5 19,92 4,33
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 304.232,97 4,74 1,03
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 509.544,7 7,94 1,73
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.007.167,1 15,7 3,42
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 311.175,45 4,85 1,06
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 513.746,64 8,01 1,74
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KISA POZİSYON F_XU0300420 178 115,82 2.061.685 6,62 7
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 855.000 855.495,37 7,09 2,9
Ters Repo TRT261022T10 3.954.975 8.505.561,1 70,49 28,86
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 939.777,27 7,79 3,19
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.559 8,91 3,65
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 690.732,16 5,72 2,34
VIOP Nakit Teminat 2.627.993,05 2.627.993,05 100 8,92
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.142.933,77
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
31.142.933,77 % 100 % 105,66794418
B. HAZIR DEĞERLER
8.750,21 % 100 % 0,02968945
a) Kasa
0
b) Bankalar
8.750,21 % 100 % 0,02968945
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
794,61 % 100 % 0,00269611
a) Takastan Alacaklar
0 % 0 % 0
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 100 % 0,00269611
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
29.109,03 % 100 % 0,09876691
D. BORÇLAR (-)
-1.709.135,96 -% 100 -% 5,79909666
a) Takasa Borçlar
-368.855,46 -% 21,58139953 -% 1,25152622
b) Yönetim Ücreti
-39.479,44 -% 2,30990635 -% 0,1339537
c) Ödenecek Vergi
-73.298,74 -% 4,28864302 -% 0,24870255
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.227.502,32 -% 71,82005111 -% 4,16491419
NET VARLIK DEĞERİ
29.472.451,66
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,4736
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
24.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840224
BIST