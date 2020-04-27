***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









irim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 2.500 179.000 1,78 0,61İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 15.000 430.800 4,29 1,46Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMR 105.000 228.900 2,28 0,78EREGL 90.000 716.400 7,14 2,43Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTTRAK 1.750 95.287,5 0,95 0,32Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 20.000 205.400 2,05 0,7HaberleşmeTTKOM 115.000 814.200 8,11 2,76TCELL 55.000 748.550 7,46 2,54DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 375.000,04 753.750,08 7,51 2,56VAKBN 185.000 823.250 8,2 2,79TSKB 400.000 408.000 4,07 1,38ISCTR 170.000 822.800 8,2 2,79HALKB 60.000 309.000 3,08 1,05GARAN 100.000 812.000 8,09 2,76AKBNK 155.000 889.700 8,87 3,02Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 261.000 2,6 0,89SISE 0,61 3,16 0 0SAHOL 85.000 663.850 6,62 2,25KCHOL 20.500 300.530 3 1,02ENKAI 0,81 5,1 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıEKGYO 250.000 305.000 3,04 1,03Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 10.000 266.800 2,66 0,91DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 152.951,95 2,38 0,52Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.997.045,51 31,13 6,78Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 58.251,97 0,91 0,2Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 172.854,84 2,69 0,59Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 60.350,58 0,94 0,2Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 49.683,77 0,77 0,17Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.277.584,5 19,92 4,33Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 304.232,97 4,74 1,03Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 509.544,7 7,94 1,73Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.007.167,1 15,7 3,42Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 311.175,45 4,85 1,06Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 513.746,64 8,01 1,74ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKISA POZİSYON F_XU0300420 178 115,82 2.061.685 6,62 7GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 855.000 855.495,37 7,09 2,9Ters Repo TRT261022T10 3.954.975 8.505.561,1 70,49 28,86Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 939.777,27 7,79 3,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.559 8,91 3,65Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 690.732,16 5,72 2,34VIOP Nakit Teminat 2.627.993,05 2.627.993,05 100 8,92GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.142.933,77İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.142.933,77 % 100 % 105,66794418B. HAZIR DEĞERLER8.750,21 % 100 % 0,02968945a) Kasab) Bankalar8.750,21 % 100 % 0,02968945c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)794,61 % 100 % 0,00269611a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar794,61 % 100 % 0,00269611Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)29.109,03 % 100 % 0,09876691D. BORÇLAR (-)-1.709.135,96 -% 100 -% 5,79909666a) Takasa Borçlar-368.855,46 -% 21,58139953 -% 1,25152622b) Yönetim Ücreti-39.479,44 -% 2,30990635 -% 0,1339537c) Ödenecek Vergi-73.298,74 -% 4,28864302 -% 0,24870255ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.227.502,32 -% 71,82005111 -% 4,16491419NET VARLIK DEĞERİ29.472.451,66Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4736İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840224BIST