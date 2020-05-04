***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 2.500 179.625 1,82 0,61İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 10.000 293.400 2,97 0,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 195.000 960.150 9,72 3,24Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 1.750 100.012,5 1,01 0,34Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 213.800 2,16 0,72HaberleşmeHaberleşme 155.000 1.505.250 15,24 5,08DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.445.000,04 4.938.000,08 49,98 16,66Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 113.001,42 1.105.207,86 11,19 3,73Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 250.000 312.500 3,16 1,05Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 10.000 271.400 2,75 0,92DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.378,38 2,39 0,52Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.997.977,02 31,15 6,74Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.397,33 0,91 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.216,71 2,7 0,58Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.493,47 0,94 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 49.816,35 0,78 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.279.854,75 19,95 4,32Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.162,34 4,76 1,03Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 510.573,7 7,96 1,72Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.010.004,7 15,74 3,41Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 300.829,5 4,69 1,02Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 515.226,64 8,03 1,74ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300620 150 118,65 1.779.750 100 6,01D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 424.000 424.404,25 3,64 1,43Ters-Repo TRT020823T11 4.196.265 8.508.160 73 28,71Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 941.760,91 8,08 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.611 9,22 3,63Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 706.537,82 6,06 2,38VIOP Nakit Teminat 2.599.565,21 2.599.565,21 100 8,77GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.549.315,52İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.549.315,52 % 100 % 103,0959674B. HAZIR DEĞERLER13.647,22 % 100 % 0,04605581a) Kasab) Bankalar13.647,22 % 100 % 0,04605581c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)388.924,61 % 100 % 1,31251906a) Takastan Alacaklar388.130 % 99,79569048 % 1,30983746b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,20430952 % 0,0026816Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.524,68 % 100 % 0,13001074D. BORÇLAR (-)-1.358.491,12 -% 100 -% 4,584553a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-50.282,58 -% 3,70135507 -% 0,16969059c) Ödenecek Vergi-74.327,25 -% 5,47130923 -% 0,25083507ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.233.881,29 -% 90,8273357 -% 4,16402735NET VARLIK DEĞERİ29.631.920,9Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4816İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.04.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842140BIST