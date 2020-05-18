***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 5.000 374.500 3,28 1,26İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 20.000 338.800 2,97 1,14Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.000 327.600 2,87 1,11Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 240.000 1.086.900 9,53 3,67Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 4.250 253.325 2,22 0,86Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 9.000 413.460 3,63 1,39Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 211.600 1,85 0,71HaberleşmeHaberleşme 155.000 1.481.250 12,99 5DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.445.000,04 4.834.800,09 42,38 16,32Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 188.001,42 1.483.677,94 13,01 5,01Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 250.000 312.500 2,74 1,05Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 10.000 288.600 2,53 0,97DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 154.234,8 2,41 0,52Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 2.007.860,99 31,31 6,78Tahvil TRSKCTF72127 60.000 58.689,15 0,92 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.987,85 2,7 0,58Tahvil TRSORFN72013 60.000 60.780,26 0,95 0,21Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.082,57 0,78 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.252.068,38 19,53 4,23Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.029,63 4,79 1,04Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 512.302,9 7,99 1,73Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.015.703,9 15,84 3,43Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 302.565,43 4,72 1,02Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 518.199,4 8,08 1,75ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300620 50 118,45 575.500 100 1,94D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 335.000 335.258,82 3,17 1,13Ters-Repo TRT230222T13 3.378.060 7.505.430,82 71,04 25,33Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 945.153,99 8,95 3,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 1.000.000 1.074.404 10,17 3,63Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 705.315,57 6,68 2,38VIOP Nakit Teminat 2.666.551,52 2.666.551,52 100 9GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.051.633,01İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.051.633,01 % 100 % 104,80504266B. HAZIR DEĞERLER15.351,46 % 100 % 0,05181404a) Kasab) Bankalar15.351,46 % 100 % 0,05181404c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)113.206,86 % 100 % 0,38209423a) Takastan Alacaklar112.412,25 % 99,29809024 % 0,37941227b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,70190976 % 0,00268196Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)38.524,68 % 100 % 0,13002797D. BORÇLAR (-)-1.590.720,81 -% 100 -% 5,3689789a) Takasa Borçlar-253.925 -% 15,96288918 -% 0,85704415b) Yönetim Ücreti-26.145,86 -% 1,64364858 -% 0,08824715c) Ödenecek Vergi-79.009,4 -% 4,96689296 -% 0,26667144ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.231.640,55 -% 77,42656928 -% 4,15701617NET VARLIK DEĞERİ29.627.995,2Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,4814İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama15.05.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845662BIST