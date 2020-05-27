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***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

27.05.2020 15:50
GÜNCEL HABERLER



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocakçılığı 5.000 368.000 3,06 1,23
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 20.000 358.200 2,98 1,2
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 7.000 561.050 4,66 1,88
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 240.000 1.094.400 9,1 3,67
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 24.250 568.225 4,73 1,91
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 4.000 136.800 1,14 0,46
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 30.000 336.300 2,8 1,13
Haberleşme
Haberleşme 155.000 1.536.250 12,77 5,15
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.485.000,04 5.128.950,09 42,63 17,2
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 188.001,42 1.548.998,04 12,87 5,19
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 75.000 102.000 0,85 0,34
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 10.000 292.800 2,43 0,98
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSADNA92011 150.000 154.787,88 2,44 0,52
Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.948.393,98 30,74 6,53
Tahvil TRSKCTF72127 60.000



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHGZT 3,85 15.481.469 % 10,00  
DOCO 378,80 218.505.963 % 9,99  
KENT 473,60 12.439.669 % 9,99  
ALCTL 21,30 12.479.095 % 9,96  
YAPRK 12,26 8.636.188 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3031 8,3447 % 0,71  
Frank 6,9641 7,0061 % 0,74  
Riyal 1,7989 1,8079 % 1,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 -11,58  
Altın Gr. 370 370 1,72  
Cumhuriyet 2.404 2.432 1,80  
Tam 2.474 2.496 2,00  
Yarım 1.208 1.220 0,90  
Çeyrek 604 611 1,00  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 -0,13  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,02  
B. Petrol 35,48 35,48 -0,69  
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