***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 5.000 380.500 7,16 1,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.000 87.450 1,65 0,29Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 60.000 510.000 9,6 1,67Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR 2.000 72.720 1,37 0,24Toptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 30.000 382.800 7,21 1,26HaberleşmeHaberleşme 150.000 1.330.200 25,04 4,36DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 345.000,04 1.612.550,09 30,36 5,29Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 108.001,42 934.987,57 17,6 3,07Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 150.371,39 2,36 0,5Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.959.546,23 30,79 6,43Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.277,17 0,93 0,19Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.491,6 2,74 0,57Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.357,93 0,96 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.619,3 0,8 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.260.577,63 19,8 4,14Tahvil TRSTISB92918 300.000 310.798,5 4,88 1,02Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 502.365,8 7,89 1,65Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.024.803,2 16,1 3,36Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 306.067,44 4,81 1Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 504.963,84 7,93 1,66ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300620 445 126,78 5.641.487,5 100 18,51D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 190.000 190.121,03 1,2 0,62Ters-Repo TRT210421T14 11.841.790 13.008.441,1 81,81 42,68Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 953.506,17 6 3,13Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 973.000 1.045.054,54 6,57 3,43Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 703.460,08 4,42 2,31VIOP Nakit Teminat 2.536.462,91 2.536.462,91 100 8,32GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.113.493,52İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.113.493,52 % 100 % 98,79050039B. HAZIR DEĞERLER13.479,61 % 100 % 0,04422129a) Kasab) Bankalar13.479,61 % 100 % 0,04422129c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)494.169,61 % 100 % 1,62117567a) Takastan Alacaklar493.375 % 99,83920298 % 1,61856887b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,16079702 % 0,0026068Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)52.898,41 % 100 % 0,17353883D. BORÇLAR (-)-191.865,84 -% 100 -% 0,62943618a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücreti-22.134,98 -% 11,53669668 -% 0,07261614c) Ödenecek Vergi-48.128,58 -% 25,08449654 -% 0,1578909ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-121.602,28 -% 63,37880677 -% 0,39892914NET VARLIK DEĞERİ30.482.175,31Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5241İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851152BIST