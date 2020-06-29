***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.06.2020 10:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 5.000 400.750 7,02 1,31
KOZAA 25.000 324.750 5,69 1,06
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
MGROS 2.000 74.800 1,31 0,25
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 1.000 89.300 1,57 0,29
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 100.000 848.000 14,86 2,78
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 30.000 374.100 6,56 1,23
Haberleşme
TTKOM 40.000 323.600 5,67 1,06
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 100.000,04 238.000,1 4,17 0,78
VAKBN 50.000 256.500 4,5 0,84
ISCTR 40.000 215.600 3,78 0,71
HALKB 55.000 346.500 6,07 1,14
GARAN 70.000 575.400 10,08 1,89
AKBNK 102.000 600.780 10,53 1,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 18.000 309.780 5,43 1,02
SISE 50.000,61 272.003,32 4,77 0,89
SAHOL 50.000 456.000 7,99 1,49
ENKAI 0,81 4,98 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 151.116,92 2,37 0,5
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.967.807,01 30,86 6,45
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 59.573,39 0,93 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 170.059,57 2,67 0,56
Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.648,82 0,97 0,2
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.889,82 0,8 0,17
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.264.518,63 19,83 4,14
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 299.109,36 4,69 0,98
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 504.297,75 7,91 1,65
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.032.412,7 16,19 3,38
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 307.833,6 4,83 1,01
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.866,43 7,93 1,66
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
KISA POZİSYON F_XU0300620 479 132,73 6.357.527,5 100 20,83
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 68.000 68.044,43 0,42 0,22
Ters Repo TRT261022T10 6.142.165 13.509.376,03 82,95 44,27
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 957.212,45 5,88 3,14
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 973.000 1.044.961,13 6,42 3,42
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 706.141,89 4,34 2,31
VIOP Nakit Teminat 2.274.293,95 2.274.293,95 100 7,45
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.643.032,28
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
30.643.032,28 % 100 % 100,4081703
B. HAZIR DEĞERLER
17.338,21 % 100 % 0,0568122
a) Kasa
b) Bankalar
17.338,21 % 100 % 0,0568122
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
52.898,41 % 100 % 0,17333247
D. BORÇLAR (-)
-194.803,93 % 100 -% 0,63831497
a) Takasa Borçlar
0
b) Yönetim Ücreti
-44.351,28 -% 22,76713822 -% 0,14532605
c) Ödenecek Vergi
-28.042,57 -% 14,3952794 -% 0,09188722
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-122.410,08 -% 62,83758238 -% 0,40110169
NET VARLIK DEĞERİ
30.518.464,97
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5259
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853249
BIST