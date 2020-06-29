***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 5.000 400.750 7,02 1,31KOZAA 25.000 324.750 5,69 1,06İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıMGROS 2.000 74.800 1,31 0,25Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 1.000 89.300 1,57 0,29Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 100.000 848.000 14,86 2,78Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 30.000 374.100 6,56 1,23HaberleşmeTTKOM 40.000 323.600 5,67 1,06DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 100.000,04 238.000,1 4,17 0,78VAKBN 50.000 256.500 4,5 0,84ISCTR 40.000 215.600 3,78 0,71HALKB 55.000 346.500 6,07 1,14GARAN 70.000 575.400 10,08 1,89AKBNK 102.000 600.780 10,53 1,97Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 309.780 5,43 1,02SISE 50.000,61 272.003,32 4,77 0,89SAHOL 50.000 456.000 7,99 1,49ENKAI 0,81 4,98 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 151.116,92 2,37 0,5Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.967.807,01 30,86 6,45Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 59.573,39 0,93 0,2Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 170.059,57 2,67 0,56Özel Sektör Tahvili TRSORFN72013 60.000 61.648,82 0,97 0,2Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.889,82 0,8 0,17Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.264.518,63 19,83 4,14Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 299.109,36 4,69 0,98Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 504.297,75 7,91 1,65Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.032.412,7 16,19 3,38Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 307.833,6 4,83 1,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.866,43 7,93 1,66ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKISA POZİSYON F_XU0300620 479 132,73 6.357.527,5 100 20,83GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 68.000 68.044,43 0,42 0,22Ters Repo TRT261022T10 6.142.165 13.509.376,03 82,95 44,27Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 52.201.148 957.212,45 5,88 3,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 973.000 1.044.961,13 6,42 3,42Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 93.180 706.141,89 4,34 2,31VIOP Nakit Teminat 2.274.293,95 2.274.293,95 100 7,45GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.643.032,28İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.643.032,28 % 100 % 100,4081703B. HAZIR DEĞERLER17.338,21 % 100 % 0,0568122a) Kasab) Bankalar17.338,21 % 100 % 0,0568122c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)a) Takastan Alacaklarb) Diğer AlacaklarÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)52.898,41 % 100 % 0,17333247D. BORÇLAR (-)-194.803,93 % 100 -% 0,63831497a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücreti-44.351,28 -% 22,76713822 -% 0,14532605c) Ödenecek Vergi-28.042,57 -% 14,3952794 -% 0,09188722ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-122.410,08 -% 62,83758238 -% 0,40110169NET VARLIK DEĞERİ30.518.464,97Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5259İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.06.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853249BIST