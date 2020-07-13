***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik ve Taş Ocakçılığı 28.000 565.800 10,7 1,86İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 1.000 85.450 1,62 0,28Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 100.000 860.000 16,27 2,82Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 30.000 354.900 6,71 1,17HaberleşmeHaberleşme 15.000 118.500 2,24 0,39DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 417.000,04 2.141.000,09 40,5 7,03Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 145.501,42 1.160.608,57 21,96 3,81Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 151.866,14 2,38 0,5Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 1.976.100,17 31,01 6,49Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.503,42 0,97 0,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.960,64 2,68 0,56Tahvil TRSORFN72013 60.000 61.941,09 0,97 0,2Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.161,78 0,8 0,17Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.270.484,5 19,94 4,17Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.716,67 4,72 0,99Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 506.209,2 7,94 1,66Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.001.036,6 15,71 3,29Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 309.609,93 4,86 1,02Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 510.819,95 8,02 1,68ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLAR F_XU0300820 454 132,18 6.000.745 100 19,7D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 225.000 225.150,72 1,36 0,74Ters-Repo TRT110827T16 14.010.480 13.008.868,49 78,61 42,62Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 600.692,4 3,63 1,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 960.657,73 5,81 3,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.044.631,29 6,31 3,42Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 708.176,39 4,28 2,32VIOP Nakit Teminat 2.318.112,69 2.318.112,69 100 7,61GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.524.958,46İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.524.958,46 % 100 % 99,85620473B. HAZIR DEĞERLER9.543,81 % 100 % 0,04191341a) Kasab) Bankalar9.543,81 % 100 % 0,04191341c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)306.594,61 % 100 % 0,54788543a) Takastan Alacaklar305.800 % 99,74082715 % 0,5452753b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,25917285 % 0,00261013Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.246,83 % 100 % 0,09935451D. BORÇLAR (-)-414.845,91 -% 100 -% 0,54535808a) Takasa Borçlar-235.200 -% 56,69575b) Yönetim Ücreti-19.000,76 -% 4,58019702 -% 0,02600047c) Ödenecek Vergi-45.008,07 -% 10,84934645 -% 0,14263981ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-115.637,08 -% 27,87470654 -% 0,3767178NET VARLIK DEĞERİ30.456.497,8Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5228İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama10.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859346BIST