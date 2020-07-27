***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 2.000 174.300 3,63 0,57İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 1.000 87.350 1,82 0,28SODA 10.000 73.300 1,53 0,24Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 100.000 837.000 17,42 2,73Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 528.300 11 1,72HaberleşmeTTKOM 10.000 80.400 1,67 0,26DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 100.000,04 236.000,09 4,91 6,93VAKBN 50.000 244.000 5,08 0,77ISCTR 40.000 211.600 4,4 0,79HALKB 50.000 292.500 6,09 0,69GARAN 70.000 553.700 11,53 0,95AKBNK 102.000 589.560 12,27 1,8Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 297.900 6,2 0,97SISE 29.000,61 187.343,94 3,9 0,61SAHOL 25.000 228.250 4,75 0,74GLYHO 37.500 182.250 3,79 0,59ENKAI 0,81 5,22 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 152.619,08 1,71 0,5Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.987.872,51 22,3 6,48Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 60.170,53 0,68 0,2Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 1.000.000 1.001.422,5 11,24 3,26Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 171.601,21 1,93 0,56Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 49.926,65 0,56 0,16Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.274.422,25 14,3 4,15Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 302.332,62 3,39 0,98Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 508.195,5 5,7 1,66Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.005.888,4 11,29 3,28Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 311.396,58 3,49 1,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 514.264,5 5,77 1,68ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.573.126,2 5,03 5,12Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKISA POZİSYON F_XU0300620 461 135,52 6.247.702,5 100 20,35GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 300.000 300.204,66 1,95 0,98Ters Repo TRT070727T13 6.513.270 10.006.986,3 65,1 32,6Ters Repo TRT170221T12 1.467.475 1.501.047,95 9,6 4,89Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 603.826,8 3,93 1,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 964.677,22 6,28 3,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.287.465,82 8,38 4,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 708.049,75 4,61 2,31VIOP Nakit Teminat 2.169.825,86 2.169.825,86 100 7,07GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.259.082,14İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.259.082,14 % 100 % 101,81932311B. HAZIR DEĞERLER17.310,09 % 100 % 0,05638367a) Kasab) Bankalar17.310,09 % 100 % 0,05638367c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)73.944,61 % 100 % 0,24085768a) Takastan Alacaklar73.150 % 98,92539835 % 0,23826942b) Diğer Alacaklar794,61 % 1,07460165 % 0,00258826Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)31.790,16 % 100 % 0,10354919D. BORÇLAR (-)-681.586,88 -% 100 -% 2,22011364a) Takasa Borçlar-481.500 -% 70,64396545 -% 1,56837632b) Yönetim Ücreti-41.349,93 -% 6,06671449 -% 0,13468796c) Ödenecek Vergi-45.345,52 -% 6,65293323 -% 0,14770268ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-113.391,43 -% 16,63638684 -% 0,36934669NET VARLIK DEĞERİ30.700.540,12Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,535İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama24.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862067BIST