***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 2.000 172.900 3,52 0,56İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 1.000 82.550 1,68 0,48SODA 10.000 65.200 1,33 0,21Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 100.000 764.000 15,57 2,49Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 481.050 9,8 1,57HaberleşmeTCELL 25.000 371.500 7,57 1,21DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 100.000,04 214.000,09 4,36 0,7VAKBN 50.000 225.000 4,59 0,73ISCTR 40.000 192.000 3,91 0,63HALKB 50.000 276.000 5,62 0,9GARAN 70.000 491.400 10,01 1,6AKBNK 102.000 534.480 10,89 1,74Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 275.400 5,61 0,9SISE 29.000,61 167.333,52 3,41 0,55SAHOL 50.000 419.000 8,54 1,37GLYHO 37.500 175.125 3,57 0,57ENKAI 0,81 5,26 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSADNA92011 150.000 153.051 1,72 0,5Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 1.950.000 1.992.593,07 22,38 6,49Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 60.283,76 0,68 0,2Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 1.000.000 1.004.273,7 11,28 3,27Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 171.968,33 1,93 0,56Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 50.082,21 0,56 0,16Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.276.689,75 14,34 4,16Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 303.259,89 3,41 0,99Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 509.334,8 5,72 1,66Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.007.817,3 11,32 3,28Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 301.051,44 3,38 0,98Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 515.951,4 5,79 1,68ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.558.060,05 17,5 5,08Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKISA POZİSYON F_XU0300820 497 1.257 6.247.290 100 20,35GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 343.000 343.404,08 2,3 1,12Ters Repo TRT110226T13 11.515.535 11.013.109,59 73,76 35,88Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 606.984 4,07 1,98Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 966.034,44 6,47 3,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.287.324,73 8,62 4,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 714.816,95 4,79 2,33VIOP Nakit Teminat 2.652.436,66 2.652.436,66 100 8,64GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.395.471,01İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.395.471,01 % 100 % 102,27941465B. HAZIR DEĞERLER19.726,41 % 100 % 0,06426423a) Kasab) Bankalar19.726,41 % 100 % 0,06426423c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)794,61 % 100 % 0,00258866a) Takastan Alacaklarb) Diğer Alacaklar794,61 % 100 % 0,00258866Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.344,42 % 100 % 0,08256645D. BORÇLAR (-)-745.549,7 -% 100 -% 2,42883398a) Takasa Borçlar-532.450 -% 71,41710338 -% 1,73460288b) Yönetim Ücreti-54.116 -% 7,25853689 -% 0,17629781c) Ödenecek Vergi-34.293,87 -% 4,59981005 -% 0,11172175ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-124.689,83 -% 16,72454968 -% 0,40621155NET VARLIK DEĞERİ30.695.786,75Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5348İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.07.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865011BIST