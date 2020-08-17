***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 561.000 4,79 1,81Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 121.000 1.293.850 11,05 4,71Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 75.000 642.000 5,48 2,07Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 18.000 919.200 7,85 2,96Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 501.300 4,28 1,62HaberleşmeHaberleşme 175.000 1.766.450 15,08 5,7DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.005.000,04 3.397.150,08 29,01 10,96Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 307.501,42 2.630.183,87 22,46 8,49Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 153.755,48 1,36 0,5Tahvil TRSAKFHK2111 1.950.000 2.001.908,22 17,76 6,46Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.468,21 0,54 0,2Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.008.924,1 8,95 3,25Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.574,57 1,53 0,56Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.336,04 0,45 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.250.998,25 11,1 4,04Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.772,82 2,7 0,98Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAIGY82012 500.000 511.414,3 4,54 1,65Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 948.576,3 8,42 3,06Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.012.810,4 8,99 3,27Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 302.655,54 2,69 0,98Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 517.998 4,6 1,67ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT040522T13 500.000 479.922,55 4,26 1,55Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.494.305,25 13,26 4,82Devlet Tahvili TRT220921T18 1.000.000 1.000.088,2 8,87 3,23Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIVİOP KISA POZİSYONLARD. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 310.000 310.248,42 5,72 1Ters-Repo TRT160425T17 823.140 1.501.200,82 27,68 4,84Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 615.597 11,35 1,99Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 970.732,55 17,9 3,13Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.286.764,28 23,72 4,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 739.227,69 13,633 2,38VIOP Nakit Teminat 2.903.582,75 2.903.582,75 100 9,37GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.309.995,68İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.309.995,68 % 100 % 101,0078886B. HAZIR DEĞERLER19.418,08 % 100 % 0,06264387a) Kasab) Bankalar19.418,08 % 100 % 0,06264387c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)202.994,61 % 100 % 0,65487256a) Takastan Alacaklar202.200 % 99,60855611 % 0,6523091b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,39144389 % 0,00256346Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.344,42 % 100 % 0,08176259D. BORÇLAR (-)-560.178,13 -% 100 -% 1,80716761a) Takasa Borçlar-370.700 -% 66,17537889 -% 1,19590001b) Yönetim Ücreti-25.716,02 -% 4,59068618 -% 0,08296139c) Ödenecek Vergi-42.541,29 -% 7,59424328 -% 0,13724071ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-121.220,82 -% 21,63969165 -% 0,3910655NET VARLIK DEĞERİ30.997.574,66Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5499İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama14.08.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869337BIST