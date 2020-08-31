***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.08.2020 12:36
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 25.000 579.000 5,56 1,84
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 1.000 83.000 0,8 0,26
PETKM 97.500 393.900 3,78 1,25
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 75.000 666.000 6,4 2,12
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO 6.000 132.600 1,27 0,42
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS 10.000 387.200 3,72 1,23
BIMAS 1.000 69.800 0,67 0,22
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 495.000 4,75 1,57
Haberleşme
TCELL 70.000 1.015.000 9,75 3,23
TTKOM 105.000 728.700 7 2,32
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 475.000,04 973.750,08 9,35 3,1
VAKBN 55.000 229.350 2,2 0,73
TSKB 250.000 275.000 2,64 0,87
ISCTR 5.000 25.200 0,24 0,08
HALKB 30.000 153.900 1,48 0,49
GARAN 170.000 1.176.400 11,3 3,74
AKBNK 185.000 926.850 8,9 2,95
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 35.000 530.950 5,1 1,69
SISE 40.000,61 245.603,75 2,36 0,78
SAHOL 90.000 711.000 6,83 2,26
KCHOL 30.000 463.800 4,45 1,47
ENKAI 0,81 5,26 0 0
AGHOL 9.000 IST