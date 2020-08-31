***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 25.000 579.000 5,56 1,84Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 1.000 83.000 0,8 0,26PETKM 97.500 393.900 3,78 1,25Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 75.000 666.000 6,4 2,12Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOASO 6.000 132.600 1,27 0,42Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretMGROS 10.000 387.200 3,72 1,23BIMAS 1.000 69.800 0,67 0,22Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 495.000 4,75 1,57HaberleşmeTCELL 70.000 1.015.000 9,75 3,23TTKOM 105.000 728.700 7 2,32DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 475.000,04 973.750,08 9,35 3,1VAKBN 55.000 229.350 2,2 0,73TSKB 250.000 275.000 2,64 0,87ISCTR 5.000 25.200 0,24 0,08HALKB 30.000 153.900 1,48 0,49GARAN 170.000 1.176.400 11,3 3,74AKBNK 185.000 926.850 8,9 2,95Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 35.000 530.950 5,1 1,69SISE 40.000,61 245.603,75 2,36 0,78SAHOL 90.000 711.000 6,83 2,26KCHOL 30.000 463.800 4,45 1,47ENKAI 0,81 5,26 0 0AGHOL 9.000 IST