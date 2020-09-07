***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 552.500 5,2 1,76Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 112.000 591.500 5,57 1,89Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 614.600 5,78 1,96Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 6.000 136.200 1,28 0,44Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 13.000 586.250 5,51 1,87Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 474.300 4,46 1,52HaberleşmeHaberleşme 180.000 1.798.300 16,93 5,75DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.215.000,04 3.862.850,08 36,36 12,34Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 194.001,42 2.007.639,16 18,9 6,41Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSADNA92011 150.000 154.900,35 1,09 0,49Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.771.833,08 19,46 8,85Tahvil TRSERGL52117 800.000 801.506,08 5,63 2,56Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.769,72 0,43 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.016.481,8 7,14 3,25Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.542,24 1,22 0,55Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.825,97 0,36 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.256.090 8,82 4,01Tahvil TRSTISB92918 300.000 307.232,7 2,16 0,98Tahvil TRSVSTL72110 600.000 611.007,48 4,29 1,95Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 577.766,76 4,06 1,85Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 954.971,4 6,71 3,05Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.020.293,1 7,16 3,26Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 305.264,82 2,14 0,98Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 929.022,5 6,52 2,97Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 958.481,9 6,73 3,06Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 503.162 3,53 1,61Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 337.303,26 2,37 1,08ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.451.679,6 10,19 4,64Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 380.000 380.331,07 8,42 1,21Ters-Repo TRT111120T18 501.700 500.421,23 11,08 1,6Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 619.900,8 13,72 1,98Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 977.257,69 21,64 3,12Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.286.217,46 28,48 4,11Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 752.722,76 16,66 2,4VIOP Nakit Teminat 1.931.283,01 1.931.283,01 100 6,17GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.314.408,01İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.314.408,01 % 100 % 100,03318663B. HAZIR DEĞERLER22.333,95 % 100 % 0,07134531a) Kasab) Bankalar22.333,95 % 100 % 0,07134531c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)107.194,61 % 100 % 0,34243082a) Takastan Alacaklar106.400 % 99,25872206 % 0,33989246b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,74127794 % 0,00253836Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.512,66 % 100 % 0,09747202D. BORÇLAR (-)-170.429,97 -% 100 -% 0,54443479a) Takasa Borçlarb) Yönetim Ücreti-9.761,09 -% 5,72733188 -% 0,03118159c) Ödenecek Vergi-44.117,13 -% 25,88578171 -% 0,1409312ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-116.551,75 -% 68,38688641 -% 0,372322NET VARLIK DEĞERİ31.304.019,26Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5652İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873447BIST