***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 4.000 308.400 2,85 0,98İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 560.000 5,17 1,78Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.000 324.400 3 1,03Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 640.500 5,92 2,04Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 6.000 140.400 1,3 0,45Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 15.000 724.100 6,69 2,3Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 491.850 4,54 1,56HaberleşmeHaberleşme 180.000 1.765.800 16,31 5,62DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.215.000,04 3.866.900,08 35,72 12,3Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 189.001,42 2.002.489,19 18,5 6,37Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.778.958,33 19,68 8,84Tahvil TRSERGL52117 800.000 804.768,32 5,7 2,56Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.869,72 0,43 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.019.013,7 7,22 3,24Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.866,99 1,23 0,55Tahvil TRSORFNE2019 50.000 50.954,29 0,36 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.258.522,25 8,91 4Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.057,1 2,18 0,98Tahvil TRSVSTL72110 600.000 612.304,74 4,34 1,95Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 579.040,8 4,1 1,84Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 957.112,6 6,78 3,04Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.022.697,8 7,24 3,25Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 306.139,59 2,17 0,97Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 931.600,2 6,6 2,96Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 959.145 6,79 3,05Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 504.659,75 3,57 1,6Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 338.176,83 2,39 1,08ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.454.272,2 10,3 4,62Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 11.000 11.009,99 0,24 0,04Ters-Repo TRT140126T11 563.170 1.000.924,66 21,49 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 622.455,6 13,37 1,98Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 978.301,71 21,01 3,11Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.286.024,8 27,61 4,09Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 758.312,44 16,28 2,41VIOP Nakit Teminat 1.934.785,99 1.934.785,99 100 6,15GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.536.814,67İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.536.814,67 % 100 % 100,28060355B. HAZIR DEĞERLER15.700,55 % 100 % 0,04992453a) Kasab) Bankalar15.700,55 % 100 % 0,04992453c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)265.994,61 % 100 % 0,84580831a) Takastan Alacaklar265.200 % 99,70126838 % 0,84328162b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,29873162 % 0,0025267Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)30.512,66 % 100 % 0,097024D. BORÇLAR (-)-400.453,62 -% 100 -% 1,27336039a) Takasa Borçlar-216.200 -% 53,98877403 -% 0,68747166b) Yönetim Ücreti-21.200,29 -% 5,29406876 -% 0,06741257c) Ödenecek Vergi-45.700,88 -% 11,41227791 -% 0,14531943ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-117.352,45 -% 29,3048793 -% 0,37315673NET VARLIK DEĞERİ31.448.568,87Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5724İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874929BIST