***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 4.000 322.800 3,1 1,03İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 567.000 5,44 1,8Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.000 322.400 3,09 1,02Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 645.400 6,19 2,05Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 9.000 354.060 3,4 1,13Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 479.250 4,6 1,52HaberleşmeHaberleşme 180.000 1.769.600 16,98 5,63DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.265.000,04 3.866.650,08 37,09 12,29Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 182.001,42 1.766.429,73 16,94 5,62Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 20.000 331.400 3,18 1,05DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.786.102 19,69 8,86Tahvil TRSERGL52117 800.000 806.740,16 5,7 2,56Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.969,87 0,43 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.021.551,8 722 3,25Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.192,34 1,23 0,55Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.082,93 0,36 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.261.065 8,91 4,01Tahvil TRSTISB92918 300.000 308.883,66 2,18 0,98Tahvil TRSVSTL72110 600.000 613.604,76 4,34 1,95Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 580.317,6 4,1 1,84Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 959.258,7 6,78 3,05Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.025.287,2 7,25 3,26Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 307.016,85 2,17 0,98Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 934.185 6,6 2,97Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 961.424,6 6,8 3,06Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 506.162 3,58 1,61Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 339.052,66 2,4 1,08ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.451.762,85 10,26 4,62Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 392.000 392.364,08 7,7 1,25Ters-Repo TRT180123T10 1.030.890 1.000.924,66 19,82 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 625.510,2 12,39 1,99Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 979.711,15 19,4 3,11Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.285.927,5 25,47 4,09Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 765.143,28 15,15 2,43VIOP Nakit Teminat 1.938.533,08 1.938.533,08 100 6,14GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.561.763,74İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.561.763,74 % 100 % 100,33423717B. HAZIR DEĞERLER9.090,53 % 100 % 0,02889862a) Kasab) Bankalar9.090,53 % 100 % 0,02889862c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)234.624,53 % 100 % 0,74586685a) Takastan Alacaklar233.829,92 % 99,66132697 % 0,7433408b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,33867303 % 0,00252605Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)18.590 % 100 % 0,05909725D. BORÇLAR (-)-367.444,79 -% 100 -% 1,16809989a) Takasa Borçlar-170.800 -% 46,4831737 -% 0,5429699b) Yönetim Ücreti-32.653,69 -% 8,88669288 -% 0,10380545c) Ödenecek Vergi-46.080,99 -% 12,54092894 -% 0,14649058ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-117.910,11 -% 32,08920448 -% 0,37483396NET VARLIK DEĞERİ31.456.624,01Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5728İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875863BIST