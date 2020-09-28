***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.09.2020 13:14
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL 9.000 686.700 5,54 2,15
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 25.000 572.000 4,62 1,79
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 4.000 321.400 2,59 1,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 70.000 639.800 5,16 2,01
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
OTKAR 1.500 209.700 1,69 0,66
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 470.700 3,8 1,48
Haberleşme
TTKOM 180.000 1.281.600 10,34 4,02
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 500.000,04 1.055.000,08 8,51 3,31
VAKBN 55.000 229.900 1,86 0,72
TSKB 550.000 616.000 4,97 1,93
ISCTR 2.500 13.075 0,11 0,04
HALKB 30.000 154.800 1,25 0,49
GARAN 170.000 1.218.900 9,84 3,82
AKBNK 225.000 1.147.500 9,26 3,6
Sigorta Şirketleri
AVISA 12.000 169.800 1,37 0,53
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 18.000 273.600 2,21 0,86
SISE 10.000,61 70.704,31 0,57 0,22
SAHOL 180.000 1.432.800 11,56 4,49
KCHOL 85.000 1.235.900 9,97 3,88
ENKAI 0,81 5,47 0 0
AGHOL 4.000 75.800 0,61 0,24
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELSAN 30.000 516.600 4,17 1,62
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 2.750.000 2.793.264,93 19,7 8,76
Özel Sektör Tahvili TRSERGL52117 800.000 808.698,24 5,7 2,54
Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 61.070,2 0,43 0,19
Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 1.000.000 1.024.096,2 7,22 3,21
Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 171.393,66 1,21 0,54
Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 51.211,89 0,36 0,16
Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.263.719,75 8,91 3,96
Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 299.636,91 2,11 0,94
Özel Sektör Tahvili TRSVSTL72110 600.000 614.907,6 4,34 1,93
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 581.337,72 4,1 1,82
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 961.409,5 6,78 3,01
Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.027.883,1 7,25 3,22
Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 307.896,63 2,17 0,97
Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 936.776,9 6,61 2,94
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 963.709,7 6,8 3,02
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.668,7 3,58 1,59
Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 339.930,77 2,4 1,07
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT140421T13 1.500.000 1.463.825,25 10,32 4,59
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 55.000 55.053,79 1,3 0,17
Ters Repo TRT160425T17 504.960 500.462,33 11,85 1,57
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 627.927 14,86 1,97
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 982.112,4 23,25 3,08
Yatırım Fonu Katılma Belgesi 973.000 1.285.800,04 30,44 4,03
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 773.355,7 18,31 2,43
VIOP Nakit Teminat 1.942.469,76 1.942.469,76 100 9,27
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.737.903,53
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.737.903,53 % 100 % 102,66344063
B. HAZIR DEĞERLER
26.805,63 % 100 % 0,08406031
a) Kasa
b) Bankalar
26.805,63 % 100 % 0,08406031
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
685.143,95 % 100 % 2,14855649
a) Takastan Alacaklar
677.433,26 % 98,87458833 % 2,12437639
b) Diğer Alacaklar
7.710,69 % 1,12541167 % 0,02418011
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
25.777,55 % 100 % 0,08083633
D. BORÇLAR (-)
-1.587.060,27 -% 100 -% 4,97689376
a) Takasa Borçlar
-1.380.348,57 -% 86,97518274 -% 4,32866244
b) Yönetim Ücreti
-44.164,24 -% 2,78277018 -% 0,13849552
c) Ödenecek Vergi
-46.418,44 -% 2,92480638 -% 0,14556451
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-116.129,02 -% 7,3172407 -% 0,3641713
NET VARLIK DEĞERİ
31.888.570,39
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,5944
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
25.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876949
BIST