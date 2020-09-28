***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAL 9.000 686.700 5,54 2,15İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 25.000 572.000 4,62 1,79Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 4.000 321.400 2,59 1,01Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 70.000 639.800 5,16 2,01Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımOTKAR 1.500 209.700 1,69 0,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 470.700 3,8 1,48HaberleşmeTTKOM 180.000 1.281.600 10,34 4,02DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 500.000,04 1.055.000,08 8,51 3,31VAKBN 55.000 229.900 1,86 0,72TSKB 550.000 616.000 4,97 1,93ISCTR 2.500 13.075 0,11 0,04HALKB 30.000 154.800 1,25 0,49GARAN 170.000 1.218.900 9,84 3,82AKBNK 225.000 1.147.500 9,26 3,6Sigorta ŞirketleriAVISA 12.000 169.800 1,37 0,53Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 18.000 273.600 2,21 0,86SISE 10.000,61 70.704,31 0,57 0,22SAHOL 180.000 1.432.800 11,56 4,49KCHOL 85.000 1.235.900 9,97 3,88ENKAI 0,81 5,47 0 0AGHOL 4.000 75.800 0,61 0,24Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELSAN 30.000 516.600 4,17 1,62DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRSAKFHK2111 2.750.000 2.793.264,93 19,7 8,76Özel Sektör Tahvili TRSERGL52117 800.000 808.698,24 5,7 2,54Özel Sektör Tahvili TRSKCTF72127 60.000 61.070,2 0,43 0,19Özel Sektör Tahvili TRSKRSN72311 1.000.000 1.024.096,2 7,22 3,21Özel Sektör Tahvili TRSMGTIA2118 170.000 171.393,66 1,21 0,54Özel Sektör Tahvili TRSORFNE2019 50.000 51.211,89 0,36 0,16Özel Sektör Tahvili TRSTISB22212 1.250.000 1.263.719,75 8,91 3,96Özel Sektör Tahvili TRSTISB92918 300.000 299.636,91 2,11 0,94Özel Sektör Tahvili TRSVSTL72110 600.000 614.907,6 4,34 1,93Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 581.337,72 4,1 1,82Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 961.409,5 6,78 3,01Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.027.883,1 7,25 3,22Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 307.896,63 2,17 0,97Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 936.776,9 6,61 2,94Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 963.709,7 6,8 3,02Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 507.668,7 3,58 1,59Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 339.930,77 2,4 1,07ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT140421T13 1.500.000 1.463.825,25 10,32 4,59Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 55.000 55.053,79 1,3 0,17Ters Repo TRT160425T17 504.960 500.462,33 11,85 1,57Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 627.927 14,86 1,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 982.112,4 23,25 3,08Yatırım Fonu Katılma Belgesi 973.000 1.285.800,04 30,44 4,03Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 773.355,7 18,31 2,43VIOP Nakit Teminat 1.942.469,76 1.942.469,76 100 9,27GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.737.903,53İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.737.903,53 % 100 % 102,66344063B. HAZIR DEĞERLER26.805,63 % 100 % 0,08406031a) Kasab) Bankalar26.805,63 % 100 % 0,08406031c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)685.143,95 % 100 % 2,14855649a) Takastan Alacaklar677.433,26 % 98,87458833 % 2,12437639b) Diğer Alacaklar7.710,69 % 1,12541167 % 0,02418011Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)25.777,55 % 100 % 0,08083633D. BORÇLAR (-)-1.587.060,27 -% 100 -% 4,97689376a) Takasa Borçlar-1.380.348,57 -% 86,97518274 -% 4,32866244b) Yönetim Ücreti-44.164,24 -% 2,78277018 -% 0,13849552c) Ödenecek Vergi-46.418,44 -% 2,92480638 -% 0,14556451ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-116.129,02 -% 7,3172407 -% 0,3641713NET VARLIK DEĞERİ31.888.570,39Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,5944İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.09.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876949BIST