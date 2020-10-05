***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 9.000 720.000 6,53 2,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.000 580.000 5,26 1,81Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 4.000 318.200 2,89 0,99Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 674.100 6,11 2,1Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 2.250 315.000 2,86 0,98Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 477.900 4,33 1,49HaberleşmeHaberleşme 165.000 1.183.050 10,73 3,69DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.522.500,04 4.325.425,09 39,23 13,5Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri 3.087 43.526,7 0,39 0,14Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 203.001,71 2.389.971,91 21,67 7,46Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.800.445,45 19,7 8,74Tahvil TRSERGL52117 800.000 810.657,2 5,7 2,53Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.170,68 0,43 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.000.000 1.026.647 7,22 3,2Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.857,88 1,21 0,54Tahvil TRSORFNE2019 50.000 51.341,18 0,36 0,16Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.266.509,63 8,91 3,95Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.578,82 2,11 0,94Tahvil TRSVSTL72110 600.000 616.213,14 4,34 1,92Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 600.000 582.637,98 4,1 1,82Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 963.565,2 6,78 3,01Finansman Bonosu TRFGLMDE2013 1.000.000 1.030.485,7 7,25 3,22Finansman Bonosu TRFKORT12112 300.000 308.778,93 2,17 0,96Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 939.376,1 6,61 2,93Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 966.000,2 6,8 3,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 509.179,9 3,58 1,59Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 340.811,15 2,4 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.468.399,95 10,33 4,58Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 280.000 280.276,16 5,13 0,87Ters-Repo TRT180924T11 806.990 1.501.480,68 27,51 4,68Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 629.559,6 11,53 1,96Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 984.304,85 18,03 3,07Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.285.660,9 23,55 4,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 777.091,85 14,24 2,42VIOP Nakit Teminat 972.424,58 972.424,58 100 3,03GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 31.672.628,41İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ31.672.628,41 % 100 % 98,81911806B. HAZIR DEĞERLER29.064,67 % 100 % 0,09068225a) Kasab) Bankalar29.064,67 % 100 % 0,09068225c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)525.985,41 % 100 % 1,64108307a) Takastan Alacaklar525.190,8 % 99,84892927 % 1,63860388b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,15107073 % 0,0024792Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)23.608,1 % 100 % 0,07365766D. BORÇLAR (-)-200.172,36 -% 100 -% 0,62454103a) Takasa Borçlar-30.236,43 -% 15,10519734 -% 0,09433816b) Yönetim Ücreti-6.666,15 -% 3,33020503 -% 0,0207985c) Ödenecek Vergi-41.914,57 -% 20,93923956 -% 0,13077414ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-121.355,21 -% 60,62535807 -% 0,37863024NET VARLIK DEĞERİ32.051.114,23Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6026İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.10.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878238BIST