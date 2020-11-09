***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 9.000 730.800 6,13 2,25İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 324.600 2,72 1Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 187.000 1.678.950 14,09 5,17Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 741.300 6,22 2,28Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 23.000 1.078.580 9,05 3,32ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 436.950 3,67 1,34HaberleşmeHaberleşme 71.000 678.020 5,69 2,08DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.000.000,04 4.061.700,09 34,08 12,5Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 238.001,71 2.188.802,1 18,36 6,74Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.836.625,28 18,61 8,73Tahvil TRSERGL52117 800.000 820.523,52 5,38 2,53Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.625,52 0,4 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.320.257,25 8,66 4,06Tahvil TRSMGTI22115 300.000 310.691,91 2,04 0,96Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.197,86 1,14 0,54Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.281.874,13 8,41 3,95Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.332,98 2 0,94Tahvil 600.000 609.641,1 4 1,88Tahvil TRSVSTL72227 450.000 458.717,54 3,01 1,41Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 100.000 98.197,18 0,64 0,3Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 974.416,4 6,39 3Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 804.247,6 5,28 2,48Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 144.315,95 0,95 0,44Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 952.480,4 6,25 2,93Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 977.534,5 6,41 3,01Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 512.912,1 3,36 1,58Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 817.889,76 5,37 2,52Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 345.247,46 2,26 1,06ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.437.545,4 9,43 4,42Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIUzun Pozisyon F_XU0301220 150 1.306,25 1.959.375 100 6,03D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 100.000 100.119,59 2,59 0,31Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 633.951 16,42 1,95Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 997.146,33 25,82 3,07Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.290.871,32 33,43 3,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 839.875,32 21,75 2,59VIOP Nakit Teminat 975.467,69 975.467,69 100 3GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.000.407,24İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ32.000.407,25 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER20.873,28 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar20.873,28 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)662.686,35 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar661.891,74 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)44.584,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-238.758,45 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-68.800 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-13.391,65 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-43.703,41 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-112.863,39 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ32.489.792,83Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6245İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama06.11.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887058BIST