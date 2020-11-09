***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
09.11.2020 11:20
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 9.000 730.800 6,13 2,25
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 324.600 2,72 1
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 187.000 1.678.950 14,09 5,17
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 70.000 741.300 6,22 2,28
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 23.000 1.078.580 9,05 3,32
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 45.000 436.950 3,67 1,34
Haberleşme
Haberleşme 71.000 678.020 5,69 2,08
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.000.000,04 4.061.700,09 34,08 12,5
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 238.001,71 2.188.802,1 18,36 6,74
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.836.625,28 18,61 8,73
Tahvil TRSERGL52117 800.000 820.523,52 5,38 2,53
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.625,52 0,4 0,19
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.320.257,25 8,66 4,06
Tahvil TRSMGTI22115 300.000 310.691,91 2,04 0,96
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.197,86 1,14 0,54
Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.281.874,13 8,41 3,95
Tahvil TRSTISB92918 300.000 305.332,98 2 0,94
Tahvil 600.000 609.641,1 4 1,88
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 458.717,54 3,01 1,41
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKBK12122 100.000 98.197,18 0,64 0,3
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 974.416,4 6,39 3
Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 804.247,6 5,28 2,48
Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 144.315,95 0,95 0,44
Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 952.480,4 6,25 2,93
Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 977.534,5 6,41 3,01
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 512.912,1 3,36 1,58
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 817.889,76 5,37 2,52
Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 345.247,46 2,26 1,06
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.437.545,4 9,43 4,42
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Uzun Pozisyon F_XU0301220 150 1.306,25 1.959.375 100 6,03
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 100.000 100.119,59 2,59 0,31
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 633.951 16,42 1,95
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 997.146,33 25,82 3,07
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.290.871,32 33,43 3,97
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 839.875,32 21,75 2,59
VIOP Nakit Teminat 975.467,69 975.467,69 100 3
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 32.000.407,24
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
32.000.407,25 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
20.873,28 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
20.873,28 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
662.686,35 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
661.891,74 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
794,61 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
44.584,4 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-238.758,45 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-68.800 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-13.391,65 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-43.703,41 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-112.863,39 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
32.489.792,83
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6245
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
06.11.2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887058
BIST