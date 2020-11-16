***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 9.000 680.400 8,35 1,99İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 15.000 327.300 4,02 0,96Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 80.000 799.750 9,81 2,34Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 70.000 777.000 9,53 2,27Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 23.000 1.075.040 13,19 3,15ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 517.500 6,35 1,51HaberleşmeHaberleşme 52.500 849.975 10,43 2,49DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 355.000,04 1.652.500,12 20,27 4,83Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 163.001,71 1.471.492,03 18,05 4,31Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.843.917,18 18,6 8,32Tahvil TRSERGL52117 800.000 822.511,12 5,38 2,41Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.794,22 0,4 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.324.299,6 8,66 3,87Tahvil TRSMGTI22115 300.000 311.475,6 2,04 0,91Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.669,66 1,14 0,51Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.253.470,13 8,2 3,67Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.292,8 2 0,9Tahvil TRSVSTL72110 600.000 611.168,7 4 1,79Tahvil TRSVSTL72227 450.000 459.997,02 3,01 1,35Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 100.000 98.416,82 0,64 0,29Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 976.601,2 6,39 2,86Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 806.521,44 5,27 2,36Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 144.658,68 0,95 0,42Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 955.123,2 6,25 2,79Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 979.857,8 6,41 2,87Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 514.735 3,37 1,51Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 820.207,6 5,36 2,4Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 346.141,6 2,26 1,01ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.478.890,65 9,67 4,33Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 38.000 38.044,51 0,6 0,11Ters Repo TRT140126T11 1.381.410 2.503.030,82 39,8 7,32Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 600.000 647.394,6 10,29 1,89Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.000.330,6 15,91 2,93Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.295.989,3 20,61 3,79Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 804.353,99 12,79 2,35VIOP Nakit Teminat 1.194.087,36 1.194.087,36 100 3,49GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 30.923.938,32İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ30.923.938,32 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER16.462,01 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar16.462,01 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)4.500.540,06 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar4.499.745,45 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)44.584,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.307.543,43 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-1.121.081,62 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-25.725,99 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-43.703,41 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-117.032,41 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.177.981,36Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7089İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama13.11.2020Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888627BIST