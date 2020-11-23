***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
23.11.2020 11:08
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%m/889515
BIST
12:261.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 11,43
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.323
12:267,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1452
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
12:269,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1812
|Açılış
|: 9,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2674
En Düşük
9,0241
12:26467,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 8,72
|Açılış
|: 467,62
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler12:26
|EGEEN
|1.557,00
|162.725.794
|% 10,00
|
|PKENT
|931,70
|51.244
|% 10,00
|
|YAPRK
|41,80
|202.730
|% 10,00
|
|CASA
|73,20
|1.212.265
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.233.706
|% 9,98
|
|UZERB
|26,10
|114.501
|% -9,94
|
|MARKA
|7,20
|528.660
|% -9,89
|
|EUYO
|5,10
|702.382
|% -8,60
|
|KAPLM
|27,08
|75.553
|% -4,98
|
|MERIT
|67,00
|30.351
|% -4,96
|
|SISE
|7,19
|1.222.822.827
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,07
|1.058.170.289
|% 7,25
|
|GARAN
|9,33
|998.251.309
|% -1,27
|
|KRDMD
|4,89
|888.848.854
|% 1,66
|
|GUBRF
|50,25
|612.810.295
|% 9,91
|
|EKGYO
|2,07
|1.058.170.289
|% 7,25
|
|KRDMD
|4,89
|888.848.854
|% 1,66
|
|SISE
|7,19
|1.222.822.827
|% 2,42
|
|ISGYO
|2,13
|249.513.221
|% 6,50
|
|YKBNK
|3,06
|361.821.252
|% -0,97
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7596
|7,7642
|% 1,91
|
|Euro
|9,2129
|9,2229
|% 2,00
|
|Sterlin
|10,3578
|10,4098
|% 2,57
|
|Frank
|8,5081
|8,5593
|% 2,17
|
|Riyal
|2,0666
|2,0769
|% 2,02
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-3,24
|
|Altın Gr.
|468
|468
|8,90
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|44,00
|
|Tam
|3.101
|3.181
|48,25
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|23,34
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,67
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,10
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|0,92
|
Seans Raporu
12:26
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 87 artarak (% 0.49 ) 1, 205
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12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, BALAT, IZTAR, TACTR, HLGYO, GLRYH, MTRYO, YAPRK, GUBRF, PKENT
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12:29
BAKAB, BMELK, DITAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:29
ISKUR, UZERB, MARKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında