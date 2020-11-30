***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
30.11.2020 14:37
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 16.000 356.160 6,01 1,03
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 80.000 338.400 5,71 0,98
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MGROS 17.000 695.980 11,75 2,01
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 45.000 536.850 9,07 1,55
Haberleşme
TTKOM 25.000 191.750 3,24 0,55
TCELL 62.500 982.500 16,59 2,84
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 125.000,04 373.750,12 6,31 1,08
VAKBN 50.000 238.000 4,02 0,69
ISCTR 20.000 136.000 2,3 0,39
HALKB 30.000 162.600 2,75 0,47
AKBNK 40.000 255.200 4,31 0,74
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 35.000 530.250 8,95 1,53
SISE 100.000,9 688.006,19 11,62 1,99
SAHOL 25.000 249.750 4,22 0,72
KCHOL 10.000 186.800 3,15 0,54
ENKAI 0,81 5,71 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili TRFMLPCA2017 1.000.000 1.005.971 4,86 2,91
Özel Sektör Tahvili TRFZORN22112 500.000 500.274,1 2,42 1,45
Özel Sektör Tahvili