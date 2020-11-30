***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 16.000 356.160 6,01 1,03Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriPETKM 80.000 338.400 5,71 0,98Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretMGROS 17.000 695.980 11,75 2,01Lokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 45.000 536.850 9,07 1,55HaberleşmeTTKOM 25.000 191.750 3,24 0,55TCELL 62.500 982.500 16,59 2,84DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 125.000,04 373.750,12 6,31 1,08VAKBN 50.000 238.000 4,02 0,69ISCTR 20.000 136.000 2,3 0,39HALKB 30.000 162.600 2,75 0,47AKBNK 40.000 255.200 4,31 0,74Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 35.000 530.250 8,95 1,53SISE 100.000,9 688.006,19 11,62 1,99SAHOL 25.000 249.750 4,22 0,72KCHOL 10.000 186.800 3,15 0,54ENKAI 0,81 5,71 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilÖzel Sektör Tahvili TRFMLPCA2017 1.000.000 1.005.971 4,86 2,91Özel Sektör Tahvili TRFZORN22112 500.000 500.274,1 2,42 1,45Özel Sektör Tahvili