***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 25.917 450.178,3 7,57 1,31Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 695.640 11,7 2,01ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 547.650 9,21 1,58HaberleşmeHaberleşme 115.000 1.450.100 24,39 4,18DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 265.000,04 1.135.550,12 19,1 3,28Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 170.001,71 1.666.312,08 28,03 4,81Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFZORN22112 500.000 502.145,1 2,4 1,45Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.048.192,5 5 3,03Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.789.985 13,31 8,05Tahvil TRSDEVA42219 600.000 612.577,32 2,92 1,77Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.406.323,8 6,71 4,06Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.506.957,3 7,19 4,35Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.303,15 0,29 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.336.500,88 6,38 3,86Tahvil TRSMGTI22115 300.000 302.078,1 1,44 0,87Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 176.092,77 0,84 0,51Tahvil TRSTISB22212 1.250.000 1.264.309,88 6,03 3,65Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.190,38 1,48 0,89Tahvil TRSVSTL72110 600.000 615.774,48 2,94 1,78Tahvil TRSVSTL72227 450.000 463.856,94 2,21 1,34Tahvil TRSYDAT32212 500.000 518.329,25 2,47 1,5Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFAKBK12122 100.000 99.078,68 0,47 0,29Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 983.185,2 4,69 2,84Finansman Bonosu TRFKORT12112 800.000 813.381,76 3,88 2,35Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 145.691,76 0,7 0,42Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 963.095,4 4,6 2,78Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 913.839,1 4,36 2,64Finansman Bonosu TRFYKBK12122 1.000.000 984.290,3 4,7 2,84Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 502.145,1 2,4 1,45Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 827.200,4 3,95 2,39Finansman Bonosu TRFZORNA2022 350.000 348.838 1,66 1,01ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT170822T15 1.500.000 1.464.116,25 6,99 4,23Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_XU0301220 350 1.477,25 5.170.375 100 14,92D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 420.000 420.505,46 6,96 1,21Ters Repo TRT170724T14 2.532.135 2.503.012,33 41,41 7,22Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.008.526,18 16,68 2,91Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.295.942,59 21,44 3,74Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 816.704,62 13,51 2,36VIOP Nakit Teminat 1.433.426,29 100 4,14GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.382.026,76İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.382.026,76 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER36.812,2 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar36.812,2 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)362.044,61 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar361.250 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar794,61 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)26.630,96 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-160.709,92 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar0 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-10.801,4 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-48.892,22 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-101.016,3 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.646.804,61Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7323İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.12.2020Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891685BIST