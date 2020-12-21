***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 31.000 562.750 10,04 1,62Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 705.500 12,59 2,03ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 45.000 583.200 10,41 1,68HaberleşmeHaberleşme 95.000 1.255.650 22,41 3,62DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 240.000,04 1.100.600,12 19,64 3,17Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 135.001,71 1.395.862,34 24,91 4,02Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFZORN22112 500.000 505.908,1 2,4 1,46Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.025.291,8 4,87 2,95Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.803.131,93 13,3 8,07Tahvil TRSDEVA42219 800.000 821.684,88 3,9 2,36Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.415.349,6 6,72 4,07Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.518.970,35 7,21 4,37Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.650,5 0,29 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.344.697,51 6,38 3,87Tahvil TRSMGTI22115 300.000 304.292,61