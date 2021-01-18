***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
18.01.2021 10:22
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 64.000 1.167.680 17,08 3,36
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 130.000 659.100 9,64 1,9
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 738.480 10,8 2,13
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 50.000 661.500 9,67 1,91
Haberleşme
Haberleşme 90.000 1.167.800 17,08 3,37
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 215.000,04 1.032.150,13 15,1 2,97
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 130.001,71 1.410.513,68 20,63 4,06
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFZORN22112 500.000 513.518,9 2,59 1,48
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.038.006,8 5,23 2,99
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.836.299,68 14,3 8,17
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 825.978,32 4,16 2,38
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.432.086,04 7,22 4,13
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.502.765,25 7,58 4,33
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.972,95 0,3 0,17
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.361.241,83 6,86 3,92
Tahvil TRSMGTI22115 300.000 309.146,16 1,56 0,89
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 502.655,3 2,53 1,45
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.351,03 0,87 0,5
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.494.682,48 7,54 4,31
Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.762,08 1,05 0,6
Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.984,92 1,52 0,87
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 608.182,98 3,07 1,75
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 457.472,61 2,31 1,32
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 512.395,6 2,58 1,48
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDFKT12110