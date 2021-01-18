***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 64.000 1.167.680 17,08 3,36Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 130.000 659.100 9,64 1,9Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 17.000 738.480 10,8 2,13ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 50.000 661.500 9,67 1,91HaberleşmeHaberleşme 90.000 1.167.800 17,08 3,37DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 215.000,04 1.032.150,13 15,1 2,97Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 130.001,71 1.410.513,68 20,63 4,06Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFZORN22112 500.000 513.518,9 2,59 1,48Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.038.006,8 5,23 2,99Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.836.299,68 14,3 8,17Tahvil TRSDEVA42219 800.000 825.978,32 4,16 2,38Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.432.086,04 7,22 4,13Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.502.765,25 7,58 4,33Tahvil TRSKCTF72127 60.000 59.972,95 0,3 0,17Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.361.241,83 6,86 3,92Tahvil TRSMGTI22115 300.000 309.146,16 1,56 0,89Tahvil TRSMGTI72110 500.000 502.655,3 2,53 1,45Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.351,03 0,87 0,5Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.494.682,48 7,54 4,31Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.762,08 1,05 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.984,92 1,52 0,87Tahvil TRSVSTL72110 600.000 608.182,98 3,07 1,75Tahvil TRSVSTL72227 450.000 457.472,61 2,31 1,32Tahvil TRSYDAT32212 500.000 512.395,6 2,58 1,48Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFDFKT12110