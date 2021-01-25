***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
25.01.2021 10:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 60.000 1.043.200 13,49 2,99
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 130.000 665.600 8,61 1,91
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
Toptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 7.500 357.450 4,62 1,02
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 50.000 644.500 8,34 1,85
Haberleşme
Haberleşme 110.000 1.332.600 17,24 3,82
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 335.000,04 1.964.700,12 25,42 5,63
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 150.001,71 1.722.413,63 22,28 4,94
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFZORN22112 500.000 516.032,9 2,57 1,48
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.041.210,1 5,19 2,98
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.846.281,63 14,18 8,16
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 828.554,48 4,13 2,37
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.436.665,16 7,16 4,12
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.497.208,35 7,46 4,29
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.191,33 0,3 0,17
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.316.109,86 6,56 3,77
Tahvil TRSMGTI22115 300.000 310.205,88 1,55 0,89
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 504.647,1 2,51 1,45
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.942,65 0,86 0,5
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.499.619,58 7,47 4,3
Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.431,94 1,04 0,6
Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.905,05 1,51 0,87
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 609.865,32 3,04 1,75
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 458.851,01 2,29 1,32
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 514.254,65 2,56 1,47
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 998.060,3 4,97 2,86
Finansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 480.306,05 2,39 1,38
Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 143.811,48 0,72 0,41
Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 148.131,06 0,74 0,42
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 456.449,85 2,27 1,31
Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 981.957,1 4,89 2,81
Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 941.823,7 4,69 2,7
Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 468.074,7 2,33 1,34
Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 516.032,9 2,57 1,48
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 814.287,68 4,06 2,33
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Uzun Pozisyonlar F_XU0300221 1.236.562,5 1.666 1.249.500 100 3,58
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 378.000 378.535,93 5,31 1,09
Ters Repo TRT261022T10 1.268.020 3.004.253,42 42,16 8,61
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 519.013,68 7,28 1,49
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148