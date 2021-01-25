***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 60.000 1.043.200 13,49 2,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 130.000 665.600 8,61 1,91Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 7.500 357.450 4,62 1,02ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 50.000 644.500 8,34 1,85HaberleşmeHaberleşme 110.000 1.332.600 17,24 3,82DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 335.000,04 1.964.700,12 25,42 5,63Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 150.001,71 1.722.413,63 22,28 4,94Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFZORN22112 500.000 516.032,9 2,57 1,48Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.041.210,1 5,19 2,98Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.846.281,63 14,18 8,16Tahvil TRSDEVA42219 800.000 828.554,48 4,13 2,37Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.436.665,16 7,16 4,12Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.497.208,35 7,46 4,29Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.191,33 0,3 0,17Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.316.109,86 6,56 3,77Tahvil TRSMGTI22115 300.000 310.205,88 1,55 0,89Tahvil TRSMGTI72110 500.000 504.647,1 2,51 1,45Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.942,65 0,86 0,5Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.499.619,58 7,47 4,3Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.431,94 1,04 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 302.905,05 1,51 0,87Tahvil TRSVSTL72110 600.000 609.865,32 3,04 1,75Tahvil TRSVSTL72227 450.000 458.851,01 2,29 1,32Tahvil TRSYDAT32212 500.000 514.254,65 2,56 1,47Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFDFKT12110 1.000.000 998.060,3 4,97 2,86Finansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 480.306,05 2,39 1,38Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 143.811,48 0,72 0,41Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 148.131,06 0,74 0,42Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 456.449,85 2,27 1,31Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 981.957,1 4,89 2,81Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 941.823,7 4,69 2,7Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 468.074,7 2,33 1,34Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 516.032,9 2,57 1,48Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 814.287,68 4,06 2,33ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIUzun Pozisyonlar F_XU0300221 1.236.562,5 1.666 1.249.500 100 3,58D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 378.000 378.535,93 5,31 1,09Ters Repo TRT261022T10 1.268.020 3.004.253,42 42,16 8,61Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 519.013,68 7,28 1,49Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148