Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

01.02.2021 12:17



***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
ULKER 20.000 453.600 4,65 1,32
KRVGD 40.000 604.400 6,19 1,76
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 150.000 750.000 7,69 2,18
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 20.000 882.800 9,05 2,57
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 50.000 605.500 6,21 1,76
Haberleşme
TTKOM 85.000 671.500 6,88 1,95
TCELL 60.000 956.400 9,8 2,78
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
YKBNK 80.000,04 228.000,11 2,34 0,66
VAKBN 50.000
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:341.491
Değişim :  1,20% |  17,62
Açılış :  1.485  
Önceki Kapanış :  1.473  
En Yüksek
1.492 En Düşük
1.472
BIST En Aktif Hisseler13:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DNISI 16,06 32.183.272 % 10,00  
SEKUR 35,42 14.731.609 % 10,00  
IDEAS 16,28 4.289.202 % 10,00  
BTCIM 11,78 50.713.810 % 9,99  
BERA 22,48 57.931.050 % 9,98  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Dolar 7,2128 7,2167 % -1,40  
Euro 8,7120 8,7188 % -1,87  
Sterlin 9,8614 9,9109 % -1,35  
Frank 8,0250 8,0734 % -1,94  
Riyal 1,9183 1,9279 % -1,40  
daha fazla
13:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.860 1.860 18,04  
Altın Gr. 432 432 -1,89  
Cumhuriyet 2.853 2.896 -56,00  
Tam 2.843 2.915 -52,18  
Yarım 1.374 1.410 -25,24  
Çeyrek 689 705 -12,62  
Gümüş.Ons 29,30 29,35 2,43  
Gümüş Gr. 6,81 6,82 0,49  
B. Petrol 55,49 55,49 0,47  
Seans Raporu 13:34
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru