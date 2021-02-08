***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 40.000 771.000 7,54 2,21Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 153.500 1.123.450 10,99 3,22Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 50.000 730.000 7,14 2,09Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 18.000 830.160 8,12 2,38ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 50.000 608.000 5,95 1,74HaberleşmeHaberleşme 145.000 1.722.300 16,84 4,94DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 405.000,04 2.619.650,12 25,62 7,51Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 155.001,71 1.820.913,25 17,81 5,22Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRFZORN22112 500.000 519.434,9 2,64 1,49Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.047.646,5 5,33 3Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.866.350,85 14,57 8,22Tahvil TRSDEVA42219 800.000 801.011,2 4,07 2,3Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.445.867,5 7,35 4,14Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.512.072,45 7,69 4,33Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.630,48 0,31 0,17Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.324.520,21 6,73 3,8Tahvil TRSMGTI22115 300.000 312.180,39 1,59 0,89Tahvil TRSMGTI72110 500.000 508.654,45 2,59 1,46Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.131,73 0,89 0,5Tahvil TRSPLDG12315 500.000 503.564,35 2,56 1,44Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.509.666,05 7,67 4,33Tahvil TRSTISB72712 200.000 200.946,04 1,02 0,58Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.753,71 1,55 0,87Tahvil TRSVSTL72110 600.000 613.243,92 3,12 1,76Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.620,26 2,35 1,32Tahvil TRSYDAT32212 500.000 517.992,95 2,63 1,48Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 483.782,85 2,46 1,39Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 144.812,91 0,74 0,42Finansman Bonosu TRFKORT32128 150.000 148.835,48 0,76 0,43Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 464.941,1 2,36 1,33Finansman Bonosu TRFMLPC32112 1.000.000 984.305,4 5 2,82Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 949.640,2 4,83 2,72Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 471.816,95 2,4 1,35Finansman Bonosu TRFZORN22112 500.000 519.434,9 2,64 1,49Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 820.335,28 4,17 2,35ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIUzun Pozisyonlar F_XU0300221 1.614.945 1.614,25 1.614.250 100 4,63D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 239.000 239.335,91 5,99 0,69Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 541.798,17 13,56 1,55Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.034.783,36 25,9 2,97Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.411.764,62 35,34 4,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 766.985,45 19,2 2,2VIOP Nakit Teminat 1.015.849,82 1.015.849,82 100 2,91GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.908.183,7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.067.119,31 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER28.453,29 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar28.453,29 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)152.793,7 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-871.281,34 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-651.700 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-12.670,6 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-32.098,44 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-174.812,3 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.378.010,64Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7189İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama05.02.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908069BIST