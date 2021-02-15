***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
15.02.2021 11:56
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 35.000 676.350 7,03 1,93
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 146.000 1.312.800 13,66 3,75
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
12:041.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 16,21
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.555
En Düşük
1.547
12:046,9774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0583
|Açılış
|: 6,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
7,0383
En Düşük
6,9709
12:048,4738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0522
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4649
12:04408,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -4,02
|Açılış
|: 408,04
|
|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
407,53
BIST En Aktif Hisseler12:04
|VAKFN
|12,32
|11.419.637
|% 10,00
|
|SEKUR
|47,30
|2.514.657
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|4.962.675
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,70
|79.691
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|1.482.584
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,16
|126.250
|% -10,00
|
|IDEAS
|27,00
|1.818.315
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|132.242.823
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|PSDTC
|33,06
|2.702.324
|% -9,97
|
|KOZAL
|144,30
|1.178.357.663
|% 0,07
|
|SASA
|37,16
|1.133.480.426
|% 7,96
|
|THYAO
|12,40
|737.059.718
|% 3,33
|
|SISE
|7,76
|325.655.455
|% 0,91
|
|PETKM
|5,01
|307.713.931
|% 0,60
|
|SKBNK
|1,45
|126.843.413
|% 0,69
|
|GSDHO
|2,78
|230.861.171
|% 2,96
|
|ALBRK
|2,29
|154.851.513
|% 2,23
|
|PETKM
|5,01
|307.713.931
|% 0,60
|
|THYAO
|12,40
|737.059.718
|% 3,33
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9758
|6,9774
|% -0,83
|
|Euro
|8,4689
|8,4738
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,6745
|9,7231
|% -0,43
|
|Frank
|7,8033
|7,8503
|% -0,68
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% -0,77
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|-2,93
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,39
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,58
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,18
|63,18
|0,75
|
Seans Raporu
12:04
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