***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 45.000 655.200 7,57 1,87İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 5.000 503.000 5,81 1,44Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 35.000 571.900 6,61 1,63Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerToptan ve Perakende Ticaret, Lokantalar ve Oteller 15.000 582.900 6,74 1,67ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 275.800 3,19 0,79HaberleşmeHaberleşme 115.000 1.045.650 12,08 2,99DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 620.000,04 3.398.100,11 39,28 9,71Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 92.501,71 963.188,28 11,13 2,75Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 40.000 654.800 7,57 1,87DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.007.001,9 5,26 2,88Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.799.525,58 14,62 8Tahvil TRSDEVA42219 800.000 813.325,6 4,25 2,32Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.418.850,16 7,41 4,05Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.557.669 8,13 4,4