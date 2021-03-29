***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
29.03.2021 14:11
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA 45.000 607.950 7,44 1,84
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
AEFES 14.500 326.250 3,99 0,99
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TUPRS 5.000 468.000 5,73 1,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 25.000 345.000 4,22 1,04
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 15.000 524.100 6,41 1,59
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO 27.500 348.150 4,26 1,05
Haberleşme
TTKOM 95.000 643.150 7,87 1,95
TCELL 20.000 155.000,04 339.450,09 4,15 1,03
ISCTR 205.000 992.200 12,14 3
GARAN 160.000 1.100.800 13,47 3,33
AKBNK 100.000 472.000 5,78 1,43
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 10.000 147.100 1,8 0,45
SISE 0,9 6,65 0 0
SAHOL 72.500 630.025 7,71 1,91
KCHOL 17.500 336.875 4,12 1,02
ENKAI 0,81 6,3 0 0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 40.000 594.000 7,27 1,8
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.010.942,9 5,28 3,06
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.795.378,03 14,6 8,02
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 815.893,2 4,26 2,33
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.423.543,1 7,43 4,07
Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.564.528,5 8,17 4,45
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.020,93 0,32 0,18
Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.354.382,12 7,07 3,87
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 522.932,35 2,73 1,49
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.676,46 0,89 0,51
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 513.912,9 2,68 1,47
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.487.020,82 7,77 4,25
Tahvil TRSTISB72712 200.000 205.264,14 1,07 0,59
Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.714 1,6 0,89
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 625.217,1 3,26 1,79
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 471.444,93 2,46 1,35
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 509.115,9 2,66 1,52
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 496.404,35 2,59 1,5
Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 148.443,33 0,78 0,45
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 476.832,85 2,49 1,44
Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 972.817,8 5,08 2,94
Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 485.794,9 2,54 1,47
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 808.625,84 4,22 2,45
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 462.696,6 2,42 1,4
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili TRT011025T16 500.000 450.285,05 2,35 1,36
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.009.030,3 5,27 3,05
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Kısa Pozisyonlar F_XU0300421 300 1.429,25 4.287.750 100 12,98
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 432.000 432.658,65 8,29 1,31
Ters Repo TRT280628T18 655.955 1.001.582,19 19,19 3,03
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 477.346,1 9,14 1,44
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.060.414,12 20,31 3,21
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.424.265,72 27,28 4,31
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 824.210,92 15,79 2,49
VIOP Nakit Teminat 2.306.674,68 2.306.674,68 100 12,98
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.847.733,83
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.847.733,83 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
28.302,13 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.302,13 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
85.740 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
73.700 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
12.040 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
147.641,25 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-2.064.962,96 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-832.254,12 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-38.354,04 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-38.840,61 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.155.514,19 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
33.044.454,25
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6522
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
26.03.2021
Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921409
BIST