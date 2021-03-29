***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAA 45.000 607.950 7,44 1,84İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıAEFES 14.500 326.250 3,99 0,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 5.000 468.000 5,73 1,42Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiEREGL 25.000 345.000 4,22 1,04Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretMGROS 15.000 524.100 6,41 1,59Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 27.500 348.150 4,26 1,05HaberleşmeTTKOM 95.000 643.150 7,87 1,95TCELL 20.000 155.000,04 339.450,09 4,15 1,03ISCTR 205.000 992.200 12,14 3GARAN 160.000 1.100.800 13,47 3,33AKBNK 100.000 472.000 5,78 1,43Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 10.000 147.100 1,8 0,45SISE 0,9 6,65 0 0SAHOL 72.500 630.025 7,71 1,91KCHOL 17.500 336.875 4,12 1,02ENKAI 0,81 6,3 0 0Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 40.000 594.000 7,27 1,8DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.010.942,9 5,28 3,06Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.795.378,03 14,6 8,02Tahvil TRSDEVA42219 800.000 815.893,2 4,26 2,33Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.423.543,1 7,43 4,07Tahvil TRSGLMD42111 1.500.000 1.564.528,5 8,17 4,45Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.020,93 0,32 0,18Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.354.382,12 7,07 3,87Tahvil TRSMGTI72110 500.000 522.932,35 2,73 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 170.676,46 0,89 0,51Tahvil TRSPLDG12315 500.000 513.912,9 2,68 1,47Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.487.020,82 7,77 4,25Tahvil TRSTISB72712 200.000 205.264,14 1,07 0,59Tahvil TRSTISB92918 300.000 306.714 1,6 0,89Tahvil TRSVSTL72110 600.000 625.217,1 3,26 1,79Tahvil TRSVSTL72227 450.000 471.444,93 2,46 1,35Tahvil TRSYDAT32212 500.000 509.115,9 2,66 1,52Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 496.404,35 2,59 1,5Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 148.443,33 0,78 0,45Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 476.832,85 2,49 1,44Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 972.817,8 5,08 2,94Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 485.794,9 2,54 1,47Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 808.625,84 4,22 2,45Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 462.696,6 2,42 1,4ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliDevlet Tahvili TRT011025T16 500.000 450.285,05 2,35 1,36Hazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.009.030,3 5,27 3,05GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_XU0300421 300 1.429,25 4.287.750 100 12,98D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 432.000 432.658,65 8,29 1,31Ters Repo TRT280628T18 655.955 1.001.582,19 19,19 3,03Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 477.346,1 9,14 1,44Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.060.414,12 20,31 3,21Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.424.265,72 27,28 4,31Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 824.210,92 15,79 2,49VIOP Nakit Teminat 2.306.674,68 2.306.674,68 100 12,98GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.847.733,83İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.847.733,83 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER28.302,13 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar28.302,13 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)85.740 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar73.700 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar12.040 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)147.641,25 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-2.064.962,96 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-832.254,12 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-38.354,04 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-38.840,61 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.155.514,19 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ33.044.454,25Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6522İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama26.03.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921409BIST