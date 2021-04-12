***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 50.000 729.000 7,37 2,19İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda İçki ve Tütün 40.000 863.400 8,73 2,59Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 9.000 797.850 8,07 2,4Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUElektrik Gaz ve Buhar 9.351 154.572,03 1,56 0,46İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 32.530 388.485,6 3,92 1,17HaberleşmeHaberleşme 105.000 784.850 7,94 2,35DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.165.000,04 3.588.100,08 36,27 10,77Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 155.001,71 1.980.262,97 20,02 5,95Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTeknoloji 11 450,78 0 0SavunmaSavunma 40.000 605.600 6,12 1,82DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.018.871,1 5,9 3,06Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.833.010,95 16,41 8,51Tahvil TRSDEVA42219 800.000 821.052,88 4,76 1.432.975,46 8,3 4,3Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.496,97 0,36 0,19Tahvil TRSKRSN72311 1.300.000 1.363.037,13 7,9 4,09Tahvil TRSMGTI72110 500.000 527.084,85 3,05 1,58Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.958,5 1 0,52Tahvil TRSPLDG12315 500.000 518.270,75 3 1,56Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.498.793,95 8,68 4,5Tahvil TRSTISB72712 200.000 206.514,86 1,2 0,62Tahvil TRSTISB92918 300.000 309.125,58 1,79 0,93Tahvil TRSVSTL72110 600.000 628.680,78 3,64 1,89Tahvil TRSVSTL72227 450.000 462.431,61 2,68 1,39Tahvil TRSYDAT32212 500.000 513.017,75 2,97 1,54Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFFBFK42110 500.000 499.743,9 2,89 1,5Finansman Bonosu TRFISGY42125 150.000 149.432,06 0,87 0,45Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 480.287,8 2,78 1,44Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 489.507,5 2,84 1,47Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 815.078,56 4,72 2,45Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 466.222,3 2,7 1,4ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.016.528,3 5,89 3,05GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_XU0300421 75 1.441,25 1.080.937,5 100 3,25Uzun Pozisyonlar F_TTKOM0421 500 67,5 337.500 100 1,01GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 570.000 570.892,48 10,54 1,71Ters Repo TRT050527T17 986.830 1.001.602,74 18,5 3,01Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 491.081,07 9,07 1,47Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.072.576,99 19,81 3,22Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.421.656,14 26,25 4,27Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 857.347,41 15,83 2,57VIOP Nakit Teminat 2.320.823,32 2.320.823,32 100 3,01GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.892.218,44İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.892.218,44 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER26.054,29 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar26.054,29 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)126.211,34 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.741.653,45 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-495.800 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-19.087,85 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-46.291,11 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.180.474,49 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ33.303.756,3Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6652İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.04.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926645BIST