***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
19.04.2021 09:59
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
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İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 50.000
10:231.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,12
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.376
10:238,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:239,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0363
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:23461,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 461,30
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:23
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|7.840.609
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|7.690.782
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|GEDIK
|20,32
|10.937.058
|% 6,44
|
|PEKGY
|1,46
|33.621.520
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|LUKSK
|54,45
|1.522.671
|% -8,95
|
|SEYKM
|22,72
|789.458
|% -8,76
|
|EDIP
|2,03
|500.457
|% -8,14
|
|GARAN
|7,14
|323.696.495
|% 2,00
|
|PETKM
|6,56
|160.148.031
|% -0,76
|
|EREGL
|18,08
|126.065.395
|% -0,44
|
|SISE
|7,28
|82.618.501
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,36
|72.853.724
|% 1,10
|
|GARAN
|7,14
|323.696.495
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,12
|56.720.200
|% 1,92
|
|PETKM
|6,56
|160.148.031
|% -0,76
|
|PEKGY
|1,46
|33.621.520
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|27.345.868
|% 0,78
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0874
|8,0902
|% 0,02
|
|Euro
|9,7696
|9,7753
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,3169
|11,3736
|% 0,37
|
|Frank
|8,8306
|8,8838
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1551
|2,1659
|% 0,26
|
|10:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,54
|
Seans Raporu
10:23
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-
10:35INVEO
Yüzde 9.92 oranında artışla 111.90 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 068 adet işlem
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10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 19 artarak (% 0.43 ) 1, 440
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10:34XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 1, 835.00 milyon TL de
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10:33TKURU
Yüzde 6.94 oranında artışla 315.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 050 adet işlem
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10:29XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 1, 488.00 milyon TL de