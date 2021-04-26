***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
26.04.2021 11:58
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik 50.000 675.000 6,7 2,04
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda İçki ve Tütün 15.000 312.600 3,1 0,94
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 10.500 908.250 9,02 2,74
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 32.500 366.275 3,64 1,11
Haberleşme
Haberleşme 145.000 980.250 9,73 2,96
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 1.370.000 3.706.850 36,8 11,19
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 185.000 2.017.600 20,03 6,09
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 37.000 525.400 5,22 1,59
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 582.000 5,78 1,76
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.026.861,5 6,19 3,1
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 826.245,12 4,98 2,49
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 281.902,07 1,7 0,85
Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.441.692,14 8,69 4,35
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.235,19 0,36 0,18
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 503.482,85 3,03 1,52
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.098,48 1,05 0,53
Tahvil 1.002.268,6 6,04 3,03
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 522.990,25 3,15 1,58
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.510.418,17 9,1 4,56
Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.773,18 1,25 311.556,15 1,88 0,94
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 609.115,08 3,67 1,84
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 465.562,13 2,81 1,41
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 516.949,5 3,12 1,56
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 483.767,75 2,92 1,46
Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 986.315,3 5,94 2,98
Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 493.248,45 2,97 1,49
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 821.582,8 4,95 2,48
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 469.774,85 2,83 1,42
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.024.081,9 6,17 3,09
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_TTKOM0421 61,9 309.500 0,27
Ters Repo TRT070727T13 1.227.665 2.004.197,26 33,8 6,05
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 469.531,36 7,92 1,42
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.074.769,44 18,13 3,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.421.164,77 23,97 4,29
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 869.577,01 14,67 2,63
VIOP Nakit Teminat 2.327.533,01 2.327.533,01 100 7,03
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.925.549,88
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.925.549,88 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
20.273,2 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
20.273,2 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
925,68 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
0 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
153.294,94 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-1.979.029,8 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
-709.382,83 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-43.290,3 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-47.445,36 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.178.911,31 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
33.121.013,9
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,6561
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
22.04.2021
Tarihli Portföy Değer Tablosu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930838
BIST