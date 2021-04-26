***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 50.000 675.000 6,7 2,04İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda İçki ve Tütün 15.000 312.600 3,1 0,94Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 10.500 908.250 9,02 2,74Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 32.500 366.275 3,64 1,11HaberleşmeHaberleşme 145.000 980.250 9,73 2,96DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.370.000 3.706.850 36,8 11,19Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 185.000 2.017.600 20,03 6,09Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarAracı Kurumlar 37.000 525.400 5,22 1,59Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 582.000 5,78 1,76DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.026.861,5 6,19 3,1Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 826.245,12 4,98 2,49Tahvil TRSDEVA42318 280.000 281.902,07 1,7 0,85Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.441.692,14 8,69 4,35Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.235,19 0,36 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 503.482,85 3,03 1,52Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.098,48 1,05 0,53Tahvil 1.002.268,6 6,04 3,03Tahvil TRSPLDG12315 500.000 522.990,25 3,15 1,58Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.510.418,17 9,1 4,56Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.773,18 1,25 311.556,15 1,88 0,94Tahvil TRSVSTL72110 600.000 609.115,08 3,67 1,84Tahvil TRSVSTL72227 450.000 465.562,13 2,81 1,41Tahvil TRSYDAT32212 500.000 516.949,5 3,12 1,56Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 483.767,75 2,92 1,46Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 986.315,3 5,94 2,98Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 493.248,45 2,97 1,49Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 821.582,8 4,95 2,48Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 469.774,85 2,83 1,42ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.024.081,9 6,17 3,09GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_TTKOM0421 61,9 309.500 0,27Ters Repo TRT070727T13 1.227.665 2.004.197,26 33,8 6,05Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 469.531,36 7,92 1,42Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.074.769,44 18,13 3,24Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.421.164,77 23,97 4,29Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 869.577,01 14,67 2,63VIOP Nakit Teminat 2.327.533,01 2.327.533,01 100 7,03GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.925.549,88İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.925.549,88 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER20.273,2 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar20.273,2 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)153.294,94 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.979.029,8 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-709.382,83 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-43.290,3 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-47.445,36 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.178.911,31 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ33.121.013,9Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6561İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.04.2021Tarihli Portföy Değer Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930838BIST