***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAA 50.000 688.500 6,62 2,06İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıULKER 15.000 330.000 3,17 0,99Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTUPRS 11.500 1.009.125 9,7 3,02Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTHYAO 32.500 397.475 3,82 1,19HaberleşmeTTKOM 135.000 859.950 8,27 2,57TCELL 10.000 148.400 1,43 0,44DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıYKBNK 300.000 630.000 6,05 1,89TSKB 700.000 882.000 8,48 2,64ISCTR 205.000 998.350 9,6 2,99GARAN 115.000 829.150 7,97 2,48AKBNK 100.000 488.000 4,69 1,46Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSAHOL 125.000 1.011.250 9,72 3,03KCHOL 40.000 732.400 7,04 2,19DOHOL 115.000 339.250 3,26 1,02Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarISMEN 30.000 460.800 4,43 1,38Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 40.000 600.000 5,77 1,8DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.030.880,2 6,2 3,09Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.865.227,48 17,24 8,58Tahvil TRSDEVA42219 800.000 828.853,6 4,99 2,48Tahvil TRSDEVA42318 280.000 283.028,4 1,7 0,85Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.446.631,34 8,7 4,33Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.484,04 0,36 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 505.711,8 3,04 1,51Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 174.724,61 1,05 0,52Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.006.281,5 6,05 3,01Tahvil TRSPLDG12315 500.000 501.626,2 3,02 1,5Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.503.317,52 9,05 4,5Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.405,2 1,25 0,62Tahvil TRSTISB92918 300.000 312.778,59 1,88 0,94Tahvil TRSVSTL72110 600.000 610.866,18 3,68 1,83Tahvil TRSVSTL72227 450.000 467.135,33 2,81 1,4Tahvil TRSYDAT32212 500.000 518.926,65 3,12 1,55Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 485.517,15 2,92 1,45Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 989.718,8 5,96 2,96Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 495.129,65 2,98 1,48Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 824.854,4 4,96 2,47Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 471.561,25 2,84 1,41ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.027.879,8 6,18 3,08GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIUzun Pozisyonlar F_TTKOM0521 375 65 243.750 100 0,73D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 326.000 326.511,78 6,3 0,98Ters Repo TRT030523T13 445.520 1.001.603,56 19,33 3Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 481.966,39 9,3 1,44Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.076.387,67 20,77 3,22Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.420.934,17 27,42 4,25Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 874.901,78 16,88 2,62VIOP Nakit Teminat 2.348.804,02 2.348.804,02 100 12,98GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.555.299,03İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.555.299,03 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER24.275,89 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar24.275,89 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)4.843,54 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar4.843,54 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)144.817,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.315.573,61 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar0 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-55.453,56 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-39.735,68 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.220.384,37 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ33.413.662,25Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,6707İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.04.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934031BIST