***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 25.000 380.250 4,28 1,12İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıGıda İçki ve Tütün 10.000 224.600 2,53 0,66Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK 7.000 676.200 7,61 1,99Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaUlaştırma 20.000 259.800 2,93 0,76HaberleşmeHaberleşme 130.000 952.100 10,72 2,8DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.225.000 3.739.700 42,11 10,98Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 270.000 2.046.600 23,05 6,01Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 40.000 601.600 6,77 1,77DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.034.914,6 6,21 3,04Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.876.044,05 17,26 8,45Tahvil TRSDEVA42219 800.000 800.125,28 4,8 2,35Tahvil TRSDEVA42318 280.000 284.164,08 1,71 0,83Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.451.587,34 8,71 4,26Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.733,91 0,36 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 507.950,65 3,05 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.352,98 1,05 0,52Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.010.328,4 6,06 2,97Tahvil TRSPLDG12315 500.000 503.902,9 3,02 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.522.626,59 9,14 4,47Tahvil TRSTISB72712 200.000 204.123,88 1,23 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 314.005,8 1,88 0,92Tahvil TRSVSTL72110 600.000 612.622,26 3,68 1,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 468.713,88 2,81 1,38Tahvil TRSYDAT32212 500.000 520.911,35 3,13 1,53Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 487.272,9 2,93 1,43Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 993.134,1 5,96 2,92Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 497.018 2,98 1,46Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 828.138,96 4,97 2,43Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 473.354,5 2,84 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.031.691,7 6,19 3,03GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 139.000 139.214,21 2,31 0,41Ters Repo TRT210623T10 2.030.270 2.003.164,38 33,18 5,88Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 495.328,05 8,2 1,45Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.080.981,37 17,9 3,17Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.423.108,83 23,57 4,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 895.971,92 14,84 2,63VIOP Nakit Teminat 2.364.613,69 2.364.613,69 100 6,94GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 33.941.950,54İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ33.941.950,54 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER22.092,14 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar22.092,14 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.327.975,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar1.327.050 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)143.197,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.387.175,33 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-99.400 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-15.794,47 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-45.789,62 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.226.191,24 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.048.040,43Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7024İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama07.05.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935585BIST