***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMadencilik 20.000 306.600 3,84 0,9İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 130.000 963.200 12,06 2,83DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 1.405.000 3.973.400 49,76 11,65Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 210.000 1.811.200 22,68 5,31Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 175.000 336.000 4,21 0,99Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 40.000 594.000 7,44 1,74DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.038.964,7 6,24 3,05Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.886.908,48 17,34 8,47Tahvil TRSDEVA42219 800.000 803.081,52 4,82 2,35Tahvil TRSDEVA42318 280.000 285.259,6 1,71 0,84Tahvil TRSERGL52117 1.400.000 1.456.558,74 8,75 4,27Tahvil TRSKCTF72127 60.000 60.984,81 0,37 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 510.199,4 3,06 1,5Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 175.983,61 1,06 0,52Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.014.228,2 6,09 2,97Tahvil TRSPLDG12315 500.000 506.362,15 3,04 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.459.986,88 8,77 4,28Tahvil TRSTISB72712 200.000 204.907,62 1,23 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 315.237,87 1,89 0,92Tahvil TRSVSTL72110 600.000 614.383,38 3,69 1,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 470.297,7 2,82 1,38Tahvil TRSYDAT32212 500.000 522.903,65 3,14 1,53Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 489.035 2,94 1,43Finansman Bonosu TRFMLPC52110 1.000.000 996.561,1 5,98 2,92Finansman Bonosu TRFTPFC52117 500.000 498.913,6 3 1,46Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 831.436,64 4,99 2,44Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 475.154,5 2,85 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.035.517,8 6,22 3,04GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 430.000 431.148,63 5,86 1,26Ters Repo TRT180625T13 2.850.585 3.007.705,48 40,88 8,82Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 510.965,08 6,95 1,5Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.083.173,82 14,72 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.424.885,53 19,37 4,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 93.180 899.235,55 12,22 2,64VIOP Nakit Teminat 2.372.519,41 2.372.519,41 100 6,94GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.366.900,43İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.366.900,43 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER19.289,02 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar19.289,02 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)1.879.025,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar1.878.100 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)143.197,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-2.305.181,3 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-1.010.750 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-28.213,07 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-45.789,62 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.220.428,61 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.103.231,23Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7052İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama12.05.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936506BIST