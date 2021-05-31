***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
31.05.2021 10:52
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 207.000 6,78 0,6
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR 215.000 1.096.500 35,92 3,18
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
SAHOL 70.000 604.100 19,79 1,75
KCHOL 20.000 371.600 12,17 1,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
ISGYO 175.000 322.000 10,55 0,93
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
ASELS 30.000 451.200 14,78 1,31
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.047.112,7 7,19 3,04
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.772.205,43 19,03 8,04
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 809.026,8 5,55 2,35
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 287.537,46 1,97 0,83
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.489,72 0,42 0,18
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 514.726,8 3,53 1,49
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.251,69 1,22 0,51
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.022.343,5 7,02 2,96
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.921,6 3,51 1,48
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.470.269,55 10,09 4,26
Tahvil TRSTISB72712 200.000 206.484,14 1,42 0,6
Tahvil TRSTISB92918 300.000 311.827,35 2,14 0,9
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 617.920,86 4,24 1,79
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 473.481,5 3,25 1,37
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 526.911,2 3,62 1,53
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 492.578,35 3,38 1,43
Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 838.071,36 5,75 2,43
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 478.775,15 3,29 1,39
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.043.212,6 7,16 3,02
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 2,62
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Kısa Pozisyonlar F_XU0300621 300 1.529,25 4.587.750 100 13,3
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 525.000 525.815,55 3,45 1,52
Ters Repo TRT070727T13 4.254.640 7.010.873,97 45,96 20,32
Ters Repo TRT210721T11 1.487.545 4.006.213,7 26,26 11,61
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 528.452,24 3,46 1,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.090.377,58 7,15 3,16
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.424.330,92 9,34 4,13
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 667.200,85 4,37 1,93
VIOP Nakit Teminat 2.404.595,7 2.404.595,7 100 6,97
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.276.010,95
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.276.010,95 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
23.074,25 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
23.074,25 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
292.700 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
292.700 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
0 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
143.197,4 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-1.238.220,27 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
0 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-53.275,61 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-6.053,94 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1.178.890,72 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
34.496.762,33
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7248
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
28.05.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938933
BIST