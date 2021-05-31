***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 207.000 6,78 0,6DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıISCTR 215.000 1.096.500 35,92 3,18Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriSAHOL 70.000 604.100 19,79 1,75KCHOL 20.000 371.600 12,17 1,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıISGYO 175.000 322.000 10,55 0,93Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaASELS 30.000 451.200 14,78 1,31DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.047.112,7 7,19 3,04Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.772.205,43 19,03 8,04Tahvil TRSDEVA42219 800.000 809.026,8 5,55 2,35Tahvil TRSDEVA42318 280.000 287.537,46 1,97 0,83Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.489,72 0,42 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 514.726,8 3,53 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.251,69 1,22 0,51Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.022.343,5 7,02 2,96Tahvil TRSPLDG12315 500.000 510.921,6 3,51 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.470.269,55 10,09 4,26Tahvil TRSTISB72712 200.000 206.484,14 1,42 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 311.827,35 2,14 0,9Tahvil TRSVSTL72110 600.000 617.920,86 4,24 1,79Tahvil TRSVSTL72227 450.000 473.481,5 3,25 1,37Tahvil TRSYDAT32212 500.000 526.911,2 3,62 1,53Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 492.578,35 3,38 1,43Finansman Bonosu TRFZORN62118 800.000 838.071,36 5,75 2,43Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 478.775,15 3,29 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.043.212,6 7,16 3,02Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 2,62GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_XU0300621 300 1.529,25 4.587.750 100 13,3D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 525.000 525.815,55 3,45 1,52Ters Repo TRT070727T13 4.254.640 7.010.873,97 45,96 20,32Ters Repo TRT210721T11 1.487.545 4.006.213,7 26,26 11,61Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 528.452,24 3,46 1,53Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.090.377,58 7,15 3,16Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.424.330,92 9,34 4,13Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 667.200,85 4,37 1,93VIOP Nakit Teminat 2.404.595,7 2.404.595,7 100 6,97GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.276.010,95İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.276.010,95 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER23.074,25 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar23.074,25 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)292.700 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar292.700 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar0 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)143.197,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.238.220,27 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar0 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-53.275,61 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-6.053,94 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-1.178.890,72 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.496.762,33Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7248İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama28.05.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938933BIST