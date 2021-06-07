***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 11.500 394.680 10,17 1,14Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 215.000 1.113.700 28,7 3,23Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 167.500 1.149.850 29,63 3,33Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 443.250 11,42 1,29Aracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıGayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 175.000 327.250 8,43 0,95Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 30.000 452.400 11,66 1,31DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.051.210,7 7,31 3,05Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.783.733,15 19,36 8,07Tahvil TRSDEVA42219 800.000 812.015,92 5,65 2,35Tahvil TRSDEVA42318 280.000 288.697,25 2,01 0,84Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.743,75 0,43 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 517.005,55 3,59 1,5Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 177.889,14 1,24 0,52Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.026.477 7,14 2,98Tahvil TRSPLDG12315 500.000 513.236,6 3,57 1,49Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.475.481,58 10,26 4,28Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.276,94 1,44 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 313.079,55 2,18 0,91Tahvil TRSVSTL72110 600.000 619.697,22 4,31 1,8Tahvil TRSVSTL72227 450.000 475.081,47 3,3 1,38Tahvil TRSYDAT32212 500.000 528.926,45 3,68 1,53Tahvil TRSZORN62210 600.000 601.516,92 4,18 1,74Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 494.359,65 3,44 1,43Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 480.595,75 3,34 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.047.081,4 7,28 3,04Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 907.220,16 6,31 2,63GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_SAHOL0621 350 94 329.000 6,62 0,95Kısa Pozisyonlar F_XU0300621 300 1.547,75 4.643.250 93,38 13,46Uzun Pozisyonlar F_KCHOL0621 180 191,8 345.240 100 1GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 752.000 753.195,99 5,19 2,18Ters Repo TRT210623T10 10.024.445 10.015.616,44 69,06 29,04Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 529.936,63 3,65 1,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.095.127,88 7,55 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.426.026,85 9,83 4,14Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 682.871,47 4,71 1,98VIOP Nakit Teminat 2.374.396,85 2.374.396,85 100 6,89GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.140.628,25İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.140.628,25 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER19.107,38 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar19.107,38 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)124.779,65 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-799.411,2 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-577.190 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-10.751,29 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-43.742 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-167.727,91 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.486.029,76Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7243İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama04.06.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940405BIST