***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 14.500 494.160 10,62 1,42Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 150.000 801.000 17,22 2,31Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 187.500 1.551.975 33,36 4,47Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 443.250 9,53 1,28Aracı KurumlarAracı Kurumlar 1.127.000 24,23 3,25Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 234.150 5,03 0,67DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.005.557,8 7,01 2,9Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.795.321,65 19,49 8,05Tahvil TRSDEVA42219 800.000 815.016,08 5,68 2,35Tahvil TRSDEVA42318 280.000 289.862,72 2,02 0,83Tahvil TRSKCTF72127 60.000 61.998,82 0,43 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 519.294,4 3,62 1,5Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 178.528,9 1,24 0,51Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.030.631 7,19 2,97Tahvil TRSPLDG12315 500.000 515.567,1 3,59 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.480.706,51 10,32 4,26Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.072,78 1,45 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 314.336,82 2,19 0,91Tahvil TRSVSTL72110 600.000 621.478,68 4,33 1,79Tahvil TRSVSTL72227 450.000 476.686,8 3,32 1,37Tahvil TRSYDAT32212 500.000 530.949,4 3,7 1,53Tahvil TRSZORN62210 600.000 604.180,86 4,21 1,74Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 496.147,35 3,46 1,43Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 482.423,35 3,36 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.006.101,5 7,01 2,9Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 910.851,75 6,35 2,62GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_XU0300621 350 1.576,5 5.517.750 94,03 15,89Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0621 365 95,9 350.035 5,97 1,01Uzun Pozisyonlar F_KCHOL0621 180 195,6 352.080 100 1,01GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 731.000 732.135,55 5,43 2,11Ters Repo TRT040522T13 2.198.435 2.003.123,29 14,86 5,77Ters Repo TRT190826T19 7.335.070 7.010.931,51 52 20,19Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 535.647,86 3,97 1,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.094.344,87 8,12 3,15Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.427.624,52 10,59 4,11Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 679.416,84 5,04 1,96VIOP Nakit Teminat 2.291.362,84 2.291.362,84 100 6,6GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 34.769.836,54İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ34.769.836,54 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER22.338,34 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar22.338,34 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)507.675,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar506.750 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)122.799,65 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-693.758,13 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-455.820 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-23.355,15 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-46.750,02 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-167.832,96 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ34.728.892,08Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7364İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama11.06.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942111BIST