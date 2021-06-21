***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 20.000 355.800 6,52 1,02Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 17.500 576.450 10,57 1,65Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 150.000 765.000 14,02 2,19Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 187.500 1.500.600 27,5 4,29Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 417.750 7,66 1,19Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.229.000 22,53 3,51Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri 17.000 387.600 7,1 1,11SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 15.000 223.650 4,1 0,64DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.009.666,5 7,02 2,88Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.806.956,9 19,52 8,02Tahvil TRSDEVA42219 800.000 818.027,36 5,69 2,34Tahvil TRSDEVA42318 280.000 291.044,96 2,02 0,83Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.254,95 0,43 0,18Tahvil TRSMGTI72110 500.000 521.593,35 3,63 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 179.170,96 1,25 0,51Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.034.845,3 7,2 2,96Tahvil TRSPLDG12315 500.000 517.910,8 3,6 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.486.012,35 10,34 4,25Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.871,7 1,45 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 315.599,1 2,2 0,9Tahvil TRSVSTL72110 600.000 623.265,3 4,34 1,78Tahvil TRSVSTL72227 450.000 478.297,62 3,33 1,37Tahvil TRSYDAT32212 500.000 509.498,7 3,54 1,46Tahvil TRSZORN62210 600.000 606.856,5 4,22 1,73Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 497.941,55 3,46 1,42Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 484.257,85 3,37 1,38ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.010.183,1 7,03 2,89Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 914.497,92 6,36 2,61GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARKısa Pozisyonlar F_XU0300621 150 1.514 2.271.000 87,25 6,49Kısa Pozisyonlar F_SAHOL0621 365 90,9 331.785 12,75 0,95Uzun Pozisyonlar F_KCHOL0621 180 183,6 330.480 100 0,94GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 478.000 478.752,36 3,61 1,37Ters Repo TRT040522T13 9.065.740 9.014.239,73 67,99 25,75Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 538.034,01 4,06 1,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.111.832,25 8,39 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.427.475,65 10,77 4,08Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 687.913,15 5,19 1,97VIOP Nakit Teminat 2.479.115,41 2.479.115,41 100 6,49GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.569.965,32İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.569.965,32 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER17.469,13 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar17.469,13 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)122.799,65 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-708.788,93 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-456.940 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-36.068,11 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-46.750,02 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-169.030,8 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.002.370,85Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7501İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama18.06.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943323BIST