***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKKOZAA 25.000 371.000 6,2 1,05İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiKRDMD 50.000 340.500 5,69 0,97EREGL 20.000 362.800 6,07 1,03Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretMGROS 17.500 576.100 9,63 1,64Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıISCTR 150.000 783.000 13,09 2,23Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriTKFEN 27.500 422.675 7,07 1,2KCHOL 40.000 751.200 12,56 2,14DOHOL 120.000 346.800 5,8 0,99Diğer Mali KuruluşlarGOZDE 75.000 430.500 7,2 1,22Aracı KurumlarOYYAT 50.000 1.215.000 20,31 3,45Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriMPARK 17.000 382.160 6,39 1,09SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.013.792 6,83 2,88Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.818.642,48 18,99 8,01Tahvil TRSDEVA42219 800.000 821.049,76 5,53 2,33Tahvil TRSDEVA42318 280.000 292.298,19 1,97 0,83Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.512,13 0,42 0,18Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.735,15 2,97 1,25Tahvil TRSMGTI72110 500.000 523.902,5 3,53 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.739,9 1,16 0,49Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.039.065,4 7 2,95Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.256,55 3,5 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.491.313,26 10,05 4,24Tahvil TRSTISB72712 200.000 209.673,66 1,41 0,6Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.682,17 2,03 0,85Tahvil TRSVSTL72110 600.000 625.057,02 4,21 1,78Tahvil TRSVSTL72227 450.000 479.913,84 3,23 1,36Tahvil TRSYDAT32212 500.000 511.531,9 3,45 1,45Tahvil TRSZORN62210 600.000 609.544,08 4,11 1,73Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 499.742,25 3,37 1,42Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 486.099,35 3,27 1,38ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.010.448,6 6,81 2,87Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 918.158,58 6,18 2,61GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMIKısa Pozisyonlar F_TCELL0721 260 169,8 441.480 10,51 1,25Kısa Pozisyonlar F_XU0300621 250 1.504,25 3.760.625 89,49 10,69D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 128.000 128.199,89 1,08 0,36Ters Repo TRT070727T13 4.780.665 8.012.526,03 67,23 22,78Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 540.684,25 4,54 1,54Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.117.522,18 9,38 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.427.321,92 11,98 4,06Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 692.149,78 5,81 1,97VIOP Nakit Teminat 2.554.634,75 2.554.634,75 100 7,26GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.300.932,55İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.300.932,55 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER21.016,85 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar21.016,85 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)136.937,4 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-278.660,1 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar0 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-48.856,89 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-46.750,02 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-183.053,19 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.181.152,38Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7591İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama25.06.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944359BIST