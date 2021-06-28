***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
28.06.2021 09:43
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAA 25.000 371.000 6,2 1,05
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
KRDMD 50.000 340.500 5,69 0,97
EREGL 20.000 362.800 6,07 1,03
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
MGROS 17.500 576.100 9,63 1,64
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
ISCTR 150.000 783.000 13,09 2,23
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TKFEN 27.500 422.675 7,07 1,2
KCHOL 40.000 751.200 12,56 2,14
DOHOL 120.000 346.800 5,8 0,99
Diğer Mali Kuruluşlar
GOZDE 75.000 430.500 7,2 1,22
Aracı Kurumlar
OYYAT 50.000 1.215.000 20,31 3,45
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
MPARK 17.000 382.160 6,39 1,09
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.013.792 6,83 2,88
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.818.642,48 18,99 8,01
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 821.049,76 5,53 2,33
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 292.298,19 1,97 0,83
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.512,13 0,42 0,18
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 440.735,15 2,97 1,25
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 523.902,5 3,53 1,49
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 171.739,9 1,16 0,49
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.039.065,4 7 2,95
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 520.256,55 3,5 1,48
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.491.313,26 10,05 4,24
Tahvil TRSTISB72712 200.000 209.673,66 1,41 0,6
Tahvil TRSTISB92918 300.000 300.682,17 2,03 0,85
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 625.057,02 4,21 1,78
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 479.913,84 3,23 1,36
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 511.531,9 3,45 1,45
Tahvil TRSZORN62210 600.000 609.544,08 4,11 1,73
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT62117 500.000 499.742,25 3,37 1,42
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 486.099,35 3,27 1,38
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.010.448,6 6,81 2,87
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 918.158,58 6,18 2,61
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
Kısa Pozisyonlar F_TCELL0721 260 169,8 441.480 10,51 1,25
Kısa Pozisyonlar F_XU0300621 250 1.504,25 3.760.625 89,49 10,69
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 128.000 128.199,89 1,08 0,36
Ters Repo TRT070727T13 4.780.665 8.012.526,03 67,23 22,78
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 540.684,25 4,54 1,54
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.117.522,18 9,38 3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.427.321,92 11,98 4,06
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 692.149,78 5,81 1,97
VIOP Nakit Teminat 2.554.634,75 2.554.634,75 100 7,26
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.300.932,55
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.300.932,55 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
21.016,85 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
21.016,85 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
925,68 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
0 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
136.937,4 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-278.660,1 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
0 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-48.856,89 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-46.750,02 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-183.053,19 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
35.181.152,38
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7591
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
25.06.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944359
BIST