***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 75.750 1.367.100 13,79 3,88İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 134.000 1.062.500 10,72 3,02Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 165.000 1.569.300 15,83 4,46Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 566.650 5,72 1,61Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 17.500 569.100 5,74 1,62Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 30.000 193.500 1,95 0,55DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 150.000 772.500 7,79 2,19Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 217.500 1.803.925 18,2 5,12Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 407.250 4,11 1,16Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.214.000 12,25 3,45Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri 17.000 385.900 3,89 1,1SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.017.934,4 6,86 2,89Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.830.513,95 19,08 8,04Tahvil TRSDEVA42219 800.000 826.065,12 5,57 2,35Tahvil TRSDEVA42318 280.000 293.468,67 1,98 0,83Tahvil TRSKCTF72127 60.000 62.770,38 0,42 0,18Tahvil TRSMGTI62319 440.000 442.451,59 2,98 1,26Tahvil TRSMGTI72110 500.000 526.221,85 3,55 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.402,07 1,16 0,49Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.043.303 7,03 2,96Tahvil TRSPLDG12315 500.000 522.617,95 3,52 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.496.629,39 10,09 4,25Tahvil TRSTISB72712 200.000 207.732,62 1,4 0,59Tahvil TRSTISB92918 300.000 301.871,22 2,04 0,86Tahvil TRSVSTL72110 600.000 626.853,9 4,23 1,78Tahvil TRSVSTL72227 450.000 481.535,55 3,25 1,37Tahvil TRSYDAT32212 500.000 513.573,2 3,46 1,46Tahvil TRSZORN62210 600.000 612.243,48 4,13 1,74Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 429.257 2,89 1,22Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 487.947,85 3,29 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.014.657,9 6,84 2,88Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 921.834 6,22 2,62GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300821 400 151,22 6.049.000 100 17,18GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 71.000 71.112,04 0,8 0,2Ters Repo TRT230222T13 1.921.400 5.007.791,78 56,1 14,22Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 533.553,48 5,98 1,52Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.120.915,25 12,56 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.499.455,27 16,8 4,26Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 694.098,07 7,78 1,97VIOP Nakit Teminat 2.613.267,72 2.613.267,72 100 7,42GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 36.283.803,7İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ36.283.803,7 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER21.638,75 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar21.638,75 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)146.574,34 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar140.298,56 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar6.275,78 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)153.758,39 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-1.390.676,23 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar-1.095.700 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-7.321,46 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-49.087,81 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-238.566,96 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.215.098,95Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7608İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama02.07.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946084BIST