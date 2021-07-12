***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
12.07.2021 11:53
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 75.750 1.341.925 13,72 3,79
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 134.000 1.093.600 11,18 3,09
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 165.000 1.624.500 16,61 4,58
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 572.600 5,86 1,62
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 17.500 591.850 6,05 1,67
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 30.000 197.700 2,02 0,56
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 150.000 790.500 8,08 2,23
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 187.500 1.537.950 15,73 4,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Diğer Mali Kuruluşlar 75.000 408.000 4,17 1,15
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 1.232.000 12,6 3,48
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri 17.000 388.620 3,97 1,1
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.022.093,8 6,87 2,88
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.842.922,78 19,12 8,02
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 829.069,12 5,58 2,34
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 294.648,09 1,98 0,83
Tahvil TRSKCTF72127 60.000 63.029,69 0,42 0,18
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 444.182,07 2,99 1,25
Tahvil TRSMGTI72110 500.000 528.551,5 3,56 1,49
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.542,47 1,16 0,49
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.047.575,4 7,05 2,96
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 524.992,15 3,53 1,48
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.501.989,03 10,1 4,24
Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.545,42 1,4 0,59
Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.065,01 2,04 0,86
Tahvil TRSVSTL72110 600.000 628.655,94 4,23 1,77
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 459.593,33 3,09 1,3
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 515.622,65 3,47 1,45
Tahvil TRSZORN62210 600.000 614.954,88 4,14 1,74
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 431.008,2 2,9 1,22
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 489.717,15 3,29 1,38
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.018.884,7 6,85 2,88
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 925.524,07 2,23 2,61
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0300821 400 1.518 6.072.000 100 17,13
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 375.000 375.585,62 4,56 1,06
Ters Repo TRT040522T13 4.350.790 4.006.246,58 48,6 11,3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 537.340,61 6,52 1,52
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.127.701,4 13,68 3,18
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.501.672,74 18,22 4,24
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 695.427,7 8,44 1,96
VIOP Nakit Teminat 2.645.425,58 2.645.425,58 100 7,42
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.535.812,68
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.535.812,68 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
25.843,47 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
25.843,47 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
925,68 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
0 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
185.597,67 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-309.710,43 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
0 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-20.212,9 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-50.897,81 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
0
d) Krediler
0
e) Diğer Borçlar
-238.599,72 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
35.438.469,07
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7719
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
09.07.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950207
BIST