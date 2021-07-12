***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 75.750 1.341.925 13,72 3,79İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 134.000 1.093.600 11,18 3,09Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 165.000 1.624.500 16,61 4,58Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 572.600 5,86 1,62Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 17.500 591.850 6,05 1,67Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 30.000 197.700 2,02 0,56DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 150.000 790.500 8,08 2,23Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 187.500 1.537.950 15,73 4,34Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 408.000 4,17 1,15Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.232.000 12,6 3,48Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri 17.000 388.620 3,97 1,1SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.022.093,8 6,87 2,88Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.842.922,78 19,12 8,02Tahvil TRSDEVA42219 800.000 829.069,12 5,58 2,34Tahvil TRSDEVA42318 280.000 294.648,09 1,98 0,83Tahvil TRSKCTF72127 60.000 63.029,69 0,42 0,18Tahvil TRSMGTI62319 440.000 444.182,07 2,99 1,25Tahvil TRSMGTI72110 500.000 528.551,5 3,56 1,49Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 172.542,47 1,16 0,49Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.047.575,4 7,05 2,96Tahvil TRSPLDG12315 500.000 524.992,15 3,53 1,48Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.501.989,03 10,1 4,24Tahvil TRSTISB72712 200.000 208.545,42 1,4 0,59Tahvil TRSTISB92918 300.000 303.065,01 2,04 0,86Tahvil TRSVSTL72110 600.000 628.655,94 4,23 1,77Tahvil TRSVSTL72227 450.000 459.593,33 3,09 1,3Tahvil TRSYDAT32212 500.000 515.622,65 3,47 1,45Tahvil TRSZORN62210 600.000 614.954,88 4,14 1,74Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 431.008,2 2,9 1,22Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 489.717,15 3,29 1,38ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.018.884,7 6,85 2,88Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 925.524,07 2,23 2,61GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300821 400 1.518 6.072.000 100 17,13GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 375.000 375.585,62 4,56 1,06Ters Repo TRT040522T13 4.350.790 4.006.246,58 48,6 11,3Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 537.340,61 6,52 1,52Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.127.701,4 13,68 3,18Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.501.672,74 18,22 4,24Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 695.427,7 8,44 1,96VIOP Nakit Teminat 2.645.425,58 2.645.425,58 100 7,42GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.535.812,68İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.535.812,68 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER25.843,47 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar25.843,47 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar0 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)185.597,67 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-309.710,43 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar0 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-20.212,9 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-50.897,81 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-238.599,72 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.438.469,07Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7719İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama09.07.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950207BIST