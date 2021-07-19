***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKMADENCİLİK 83.250 1.425.625 12,98 4,04İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 134.000 1.073.200 9,77 3,04Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Ana Sanayi 140.000 1.462.000 13,31 4,14Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımMetal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 584.850 5,32 1,66Diğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretToptan Ticaret 23.500 965.500 8,79 2,73Perakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeHaberleşme 55.000 350.350 3,19 0,99DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıBankalar ve Özel Finans Kurumları 450.000 1.155.000 10,52 3,27Sigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri 247.500 1.794.475 16,34 5,08Diğer Mali KuruluşlarDiğer Mali Kuruluşlar 75.000 390.000 3,55 1,1Aracı KurumlarAracı Kurumlar 50.000 1.248.000 11,36 3,53Gayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSağlık Hizmetleri 17.000 389.640 3,55 1,1SporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaSavunma 10.000 144.600 1,32 0,41DiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilTahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.026.270,1 6,54 2,91Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.854.719,45 18,19 8,08Tahvil TRSDEVA42219 800.000 832.081,28 5,3 2,36Tahvil TRSDEVA42318 280.000 280.731,39 1,79 0,79Tahvil TRSMGTI62319 440.000 445.920,77 2,84 1,26Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.231,29 1,1 0,49Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.051.882 6,7 2,98Tahvil TRSPLDG12315 500.000 527.384,35 3,36 1,49Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.507.390,71 9,61 4,27Tahvil TRSTISB72712 200.000 209.361,38 1,33 0,59Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.263,48 1,94 0,86Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.133,95 2,94 1,31Tahvil TRSYDAT32212 500.000 517.680,3 3,3 1,47Tahvil TRSZORN62210 600.000 617.678,28 3,94 1,75Finansman BonosuFinansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 432.768,55 2,76 1,23Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 491.595,35 3,13 1,39ARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIKira Sertifikaları TRD120723T18 2.000.000 2.004.837,6 12,78 5,68Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.023.129,1 6,52 2,9Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 929.228,94 5,92 2,63GRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARUzun Pozisyonlar F_XU0300821 450 1.484,75 6.681.375 100 18,92GRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Borsa Para Piyasası 202.000 202.312,96 3,34 0,57Ters Repo TRT230222T13 766.075 2.003.123,29 33,03 5,67Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 533.303,88 8,79 1,51Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.131.825,29 18,66 3,2Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.503.102,08 24,79 4,26Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 690.656,36 11,39 1,96VIOP Nakit Teminat 2.516.814,75 2.516.814,75 100 7,13GRUP TOPLAMIORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.255.666,86İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ35.255.666,86 % 100 % 106,05976747B. HAZIR DEĞERLER21.484,55 % 100 % 0,06754681a) Kasab) Bankalar21.484,55 % 100 % 0,06754681c) Diğer Hazır DeğerlerC. ALACAKLAR (+)182.925,68 % 100 % 0,00252412a) Takastan Alacaklar182.000 % 99,8800926b) Diğer Alacaklar925,68 % 0,1199074 % 0,00252412Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)185.597,67 % 100 % 0,14162487D. BORÇLAR (-)-323.320,84 -% 100 -% 6,27146327a) Takasa Borçlar0 -% 28,81573406 -% 5,61610978b) Yönetim Ücreti-33.058,34 -% 5,60886955 -% 0,16995099c) Ödenecek Vergi-50.897,81 -% 18,30444535 -% 0,1169511ç) İhtiyatlard) Kredilere) Diğer Borçlar-239.364,69 -% 47,27095104 -% 0,36845141NET VARLIK DEĞERİ35.322.353,92Pay Sayısı20.000.000Pay Başına Net Aktif Değer1,7661İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama16.07.2021 Tarihli Haftalık Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951586BIST