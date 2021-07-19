***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
19.07.2021 09:50
***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK 83.250 1.425.625 12,98 4,04
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 134.000 1.073.200 9,77 3,04
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 140.000 1.462.000 13,31 4,14
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 17.500 584.850 5,32 1,66
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 23.500 965.500 8,79 2,73
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme 55.000 350.350 3,19 0,99
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 450.000 1.155.000 10,52 3,27
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 247.500 1.794.475 16,34 5,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Diğer Mali Kuruluşlar 75.000 390.000 3,55 1,1
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 1.248.000 11,36 3,53
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri 17.000 389.640 3,55 1,1
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 10.000 144.600 1,32 0,41
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRSAIGY92113 1.000.000 1.026.270,1 6,54 2,91
Tahvil TRSAKFHK2111 2.750.000 2.854.719,45 18,19 8,08
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 832.081,28 5,3 2,36
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 280.731,39 1,79 0,79
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 445.920,77 2,84 1,26
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 173.231,29 1,1 0,49
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.051.882 6,7 2,98
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 527.384,35 3,36 1,49
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.507.390,71 9,61 4,27
Tahvil TRSTISB72712 200.000 209.361,38 1,33 0,59
Tahvil TRSTISB92918 300.000 304.263,48 1,94 0,86
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 461.133,95 2,94 1,31
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 517.680,3 3,3 1,47
Tahvil TRSZORN62210 600.000 617.678,28 3,94 1,75
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 432.768,55 2,76 1,23
Finansman Bonosu TRFZORN82116 500.000 491.595,35 3,13 1,39
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRD120723T18 2.000.000 2.004.837,6 12,78 5,68
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.023.129,1 6,52 2,9
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 929.228,94 5,92 2,63
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_XU0300821 450 1.484,75 6.681.375 100 18,92
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 202.000 202.312,96 3,34 0,57
Ters Repo TRT230222T13 766.075 2.003.123,29 33,03 5,67
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 533.303,88 8,79 1,51
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00070 52.201.148 1.131.825,29 18,66 3,2
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.503.102,08 24,79 4,26
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 690.656,36 11,39 1,96
VIOP Nakit Teminat 2.516.814,75 2.516.814,75 100 7,13
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 35.255.666,86
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
35.255.666,86 % 100 % 106,05976747
B. HAZIR DEĞERLER
21.484,55 % 100 % 0,06754681
a) Kasa
0
b) Bankalar
21.484,55 % 100 % 0,06754681
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
182.925,68 % 100 % 0,00252412
a) Takastan Alacaklar
182.000 % 99,8800926
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,1199074 % 0,00252412
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
185.597,67 % 100 % 0,14162487
D. BORÇLAR (-)
-323.320,84 -% 100 -% 6,27146327
a) Takasa Borçlar
0 -% 28,81573406 -% 5,61610978
b) Yönetim Ücreti
-33.058,34 -% 5,60886955 -% 0,16995099
c) Ödenecek Vergi
-50.897,81 -% 18,30444535 -% 0,1169511
ç) İhtiyatlar
0
d) Krediler
0
e) Diğer Borçlar
-239.364,69 -% 47,27095104 -% 0,36845141
NET VARLIK DEĞERİ
35.322.353,92
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
1,7661
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
16.07.2021 Tarihli Haftalık Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951586
BIST